Türkiye’den giden sığınmacı sayısında artış

Yunanistan sınırındaki belediye başkanları durumu “korkutucu” olarak değerlendirdi.Yunan basını, Türkiye'den Yunanistan'a Ege Denizi veya Meriç Nehri üzerinden yasadışı yollarda giden sığınmacıların ve iltica başvurularının sayısında artış yaşandığını bildirdi. Sınır bölgelerinin belediye başkanları, 2015 yılında yaşanan akın kadar olmasa da şu anda da "korkutucu” düzeyde bir sığınmacı akınının olduğunu aktardı.

Aralarında Midilli adasının da bulunduğu Kuzey Ege'nin bölge valisi Christiana Kalogirou, Yunan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Midilli adasında şu anda 8 bin 95 mülteci ile göçmenin bulunduğunu söyledi. Kalogirou, 2017 yılının aynı döneminde ise adada bulunan toplam sığınmacı ve mülteci sayısının 5 bin 500 olduğunu belirtti.

Bölge valisi yeni gelenlerin işlemlerini yapacak yeterli insan kaynaklarının olmadığını ifade etti. Kalogirou, sadece halihazırda yapılmış iltica başvurularını incelemek ve onlara dair işlem yapmak için en az 37 ayın gerekli olduğunu kaydederek "Ve bu, bir tane bile yeni mülteci gelmemesi durumda geçerli” dedi.