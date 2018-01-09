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Türkiye’den İdlib Hamlesi: Rusya ve İran’a Şam Uyarısı

09.01.2018 20:03 | Son Güncelleme 5 saat önce

Türkiye’den İdlib Hamlesi: Rusya ve İran’a Şam uyarısı.

Türkiye'den İdlib Hamlesi: Rusya ve İran'a Şam uyarısı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
"İtin hatırı yok sahibinin var "derler ya tam o misal İran ve Rusya İtine sahip çıkmazsa kırılıp dökülenden mesuliyet kabul edilmez söylemedi demesinler
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