Türkiye’den İdlib Hamlesi: Rusya ve İran’a Şam Uyarısı

Son Güncelleme 4 saat önce 09.01.2018 21:21 |4 saat önce

Türkiye, Şam rejimini İdlib’de ateşkes koşullarını ihlal etmekle suçlayarak, Rusya ve İran nezdinde buna son verilmesi uyarısında bulundu.

Türkiye, Şam rejimini İdlib'de ateşkes koşullarını ihlal etmekle suçlayarak, Rusya ve İran nezdinde buna son verilmesi uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye ordusunun ateşkesi ihlal ettiği açıklamasının ardından Ankara'nın İdlib kentindeki çatışmaları durdurmak üzere diplomatik temaslar başlattığı ortaya çıktı. Türk diplomatik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksoy Yerhov bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Benzer şekilde İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim T. Fard'da bakanlığa çağrıldı. Şam rejimi tarafından Astana Süreci'ne ve ateşkes kararına aykırı şekilde İdlib'in güneyinde kara harekatı yürütüldüğünü kaydeden Türkiye, Rus Büyükelçisi aracılığıyla Moskova'ya sivil ölümlerine de yol açacak şekilde yerleşim yerlerine askeri müdahalede bulunulduğunu bildirdi. Astana Süreci kapsamında, İdlib kenti ve civarına ilişkin "Gerginliği Azaltma Bölgesi (GAB)” kararı bulunduğunu vurgulayan Türkiye, Astana'da Rusya ve İran'la birlikte üç garantör ülke olarak vardıkları mutabakatın ihlal edildiği görüşünde. Bu durum bugün Rusya Büyükelçisi'ne iletilirken; aynı şekilde İran Büyükelçisi'ne bildirileceği öğrenildi. Astana Süreci'nde, Şam rejimine Rusya ve İran'ın garantör olduğunu vurgulayan Türkiye, bu nedenle Moskova ve Tahran'ın, Suriye ordusunun İdlib'in güneyindeki operasyonuna son verilmesini sağlamasını bekliyor.

Türk diplomatik kaynaklarına göre, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov'a, Türkiye'nin ateşkes ihlalinden duyduğu rahatsızlığı güçlü şekilde ifade etti. Bunun yanı sıra 29-30 Ocak tarihlerinde Soçi'de düzenlenecek "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi” öncesinde bu ateşkes ihlaline acilen son verilmesi gerektiği mesajı verildiği dile getirildi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın, İdlib'deki gelişmeleri Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif ile bugün görüşerek değerlendirdiği de öğrenildi. Çavuşoğlu: "Siyasi süreç baltalanır” Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, bakanlıkta bugün yaşanan diplomatik trafik öncesinde Suriye'deki çatışmalar nedeniyle Şam rejimini suçladı. Çavuşoğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, "Suriye'de rejim güçleri, Nusra ile mücadele bahanesiyle ılımlı muhalifleri de vuruyor. Bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar. Soçi'de bir araya gelecek kesimlerin bunu yapmaması lazım” dedi. Erdoğan Suriye konusunda ABD'yi suçladı En son Aralık ayında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat için "terörist” ifadesini kullanmasıyla dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise, bugünkü gündeminde Suriye ve Irak'taki gelişmeler vardı. Erdoğan, Suriye ve Irak'taki gelişmeler nedeniyle ABD'yi eleştirerek, Washington'un özellikle Suriye'de PYD-YPG'ye yönelik silah desteğine tepki gösterdi.