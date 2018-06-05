Türkiye’den Irak’a Su Güvencesi

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye’nin Dicle Nehri’ne su kaynağını kesmeyeceği konusunda Iraklılar’a güvence verdi.
Yıldız’ın açıklaması, Dicle Nehri’nin kuzeyinde oluşturulan su havzasını doldurma işleminin başlamasıyla Irak’ta su kesintileri yaşanmasının ardından geldi.
Büyükelçi Yıldız, Bağdat’ta düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin gerekli miktarda suyu bırakacağını söyledi.
Ayrıntıya girmese de Yıldız, Ilısu Barajı’nın arkasındaki su havzasının doldurulmasının yaklaşık 1 yıl süreceğini belirtti.
1 Haziran’da başlayan dolum işlemleri nedeniyle Dicle’deki su seviyesi önemli ölçüde azaldı, bazı bölgelerde Iraklılar yürüyerek nehri geçti.
İran’daki yeni barajlar da, Dicle Nehri’ndeki su seviyesinin düşmesinde bir başka etken oluşturuyor.
Dicle Nehri Fırat’la birlikte Irak’ın ana su kaynağı.
Irak Başbakanı Haydar el Ebadi ise, Türkiye’nin söz verilen tarihten önce havzayı doldurmaya başlamasına şaşırdığını söyledi.
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