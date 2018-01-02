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Türkiye'den İran için "dış müdahale" uyarısı

02.01.2018 12:53 | Son Güncelleme 4 dakika önce

Türk Dışişleri Bakanlığı, İran'daki protesto gösterileriyle ilgili haberlerin endişe yarattığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca, İran'a yönelik dış müdahalelerden kaçınılması uyarısı yaptı.İran'da geçen Perşembe günü Meşhed kentinde ülkedeki ekonomik şartlar nedeniyle başlayan ve kısa süre içinde hükümet karşıtı gösterilere dönüşerek diğer şehirlere de yayılan olaylarla ilgili Ankara'dan ilk açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İran’da 28 Aralık'ta başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulduğu" belirtildi.

İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem verdiğini duyuran Türk Dışişleri Bakanlığı, göstericilerin kendilerini ifade etme hakkı olduğunu belirten ancak bunun kanunlar çerçevesinde olması gerektiğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin açıklamalarına vurgu yaptı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Ruhani’nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz" denildi.

İran'a yönelik dış müdahalelerden kaçınılması gerektiği de belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir an önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz."

Can kaybı artıyor

İran'da altıncı gününe giren protestolarda çıkan olaylarda şu ana kadar 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonu son üç günde sadece başkent Tahran'da 450 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Ülkedeki diğer kentlerde de yüzlerce kişinin gözaltında olduğu bildirilmişti.

DW,CÖ/BK © Deutsche Welle Türkçe

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