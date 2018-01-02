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Türkiye’den İran’a Destek

02.01.2018 19:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

Yeni yılın bir numaralı yazılı açıklamasında İran’daki gösterileri temel alan Dışişleri Bakanlığı, toplumsal huzur ve istikrara vurgu yaptı.

Türkiye, İran'da beş gündür devam eden protestoları yakından ve dikkatle izliyor. Doğu komşusunda yaşanan gelişmelerle ilgili ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Yeni yılın bir numaralı yazılı açıklamasında İran'daki gösterileri temel alan Dışişleri Bakanlığı, toplumsal huzur ve istikrara vurgu yaptı: "İran'da 28 Aralık tarihinde başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulmaktadır. Türkiye, dost ve kardeş İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir.”

"Kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz”

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "İranlılar, İran hükümetini protesto etmek ve eleştirmekte özgürdürler. Protestolar, İslam Cumhuriyeti'ndeki durumun iyileşmesine yol açacak bir şekilde yapılmalı. Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir. Ama eleştiri ve protestoların ülkenin ve halkın durumunu iyileştirmesi için çaba harcamalıyız” sözlerine atıfta bulundu.

Açıklama şöyle devam etti: "Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz. Bir an önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz.”

Henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Başbakan Binali Yıldırım'dan bir açıklama gelmiş değil.

CHP'li Öztürk: "Olaya ekonomik boyutta bakmak hafife almak olur”

AKP de konuyla ilgili sessizliğini sürdürürken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz twitter hesabından yaptığı açıklamada partisinin demokratik reformları desteklediğini duyurdu.

Yılmaz, "Komşumuz İran'daki olayları kaygıyla takip ediyoruz. Ülke geneline yayılan protestolarda halkın meşru taleplerinin karşılanması önem taşımaktadır. Demokratik reformları da destekliyoruz. Ancak, bu olaylara sadece ekonomik boyutta bakmak olayları hafife almak olacaktır” dedi.

"İran'ın bölgedeki etkisi Suudi Arabistan, İsrail ve ABD'nin sinir uçlarına dokunuyor, içe gömülmesi gerekiyordu”

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İran'daki protestolarda dış etki olduğunu iddia etti. İran'ın; Irak'ta Haşdi Şabi ile Suriye'de Devrim Muhafızları ve diğer milislerle, Lübnan'da Hizbullah'la ve Yemen'de Husi milisleriyle çalıştığını söyleyen Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, Suudi Arabistan, İsrail ve ABD'nin sinir uçlarına dokunuyor. Bunlara göre İran'ın içine gömülmesi gerekiyordu. Bu olaylar da tesadüf değil. İran bir süre kendi derdine düşecek ve Ortadoğu'daki baskısı dizginlenecek. Bu süre zarfında İran olayları bastırmak için şiddet kullanmayı seçerse o zaman da olayın rejim değişikliğine götürülmesi denenecek. İran'ın Irak ve Suriyeleşmesini istemiyoruz. İtidalle hareket edilmeli.”

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AKP oy vermiş biri olarak suriyede BOP taşeronluğu görevini yapip barzani pacavrasini Ankara da asip TÜRKLÜĞÜ bölücülük saydığından IYI parti dedim bak BOP BAŞKANI konuşmuyor neden gelişmelere göre tavır alacak.. CHP guzel degerlendirme yapmis kutluyorum..
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