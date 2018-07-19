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Türkiye’den İsrail Parlamentosunun Kararına Sert Tepki

19.07.2018 17:11 | Son Güncelleme

Yeni yasanın karşıtları, nüfusun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan Arap azınlığın dışlandığını ve ayrıca Arapça dilinin resmi statüden “özel” statüsüne indirgendiğini belirtiyor

Türkiye’den İsrail Parlamentosunun Kararına Sert Tepki

İsrail parlamentosu, tüm ülkeyi Yahudiler’in ulus devleti olarak tanımlayan tartışmalı yasa tasarısını onayladı. Yasa azınlıkların haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştiri topluyor. Türk Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaparak yasaya tepki gösterdi.

İsrail hükümeti, Perşembe sabahı erken saatlerde kabul edilen kararın İsrail’in mevcut karakterini yasaya dökmekten ibaret olduğunu belirtiyor. Başbakan Benyamin Netanyahu, yasanın kabulünü, “Siyonizmin ve İsrail devletinin tarihinde tarihi bir an” olarak niteledi.

Netanyahu, “İsrail, tüm vatandaşlarının bireysel haklarını onurlandıran, Yahudi halkının ulus devletidir. Tekrar ediyorum bu bizim devletimiz. Yahudi devleti” diye konuştu.

İsrail başbakanı şöyle devam etti: “Son dönemde bunu bozmaya, varlığımızın ve haklarımızın temellerini bozmaya çalışanların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bugün değiştirilemez bir yasayı hayata geçirdik. Burası bizim ülkemiz, bizim dilimiz, bizim marşımız, bizim bayrağımız. Çok yaşa İsrail devleti.”

İsrail 1948 bağımsızlık bildirgesinde Yahudi ve demokratik bir devlet olarak tanımlanmıştı.

Yeni yasanın karşıtları, nüfusun yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan Arap azınlığın dışlandığını ve ayrıca Arapça dilinin resmi statüden “özel” statüsüne indirgendiğini belirtiyor.

Parlamentoda 55’e karşı 62 oyla kabul edilen yasanın Anayasa Mahkeme’sine götürülmesi bekleniyor.

Türk Dışişleri tepki gösterdi

Türk Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak İsrail parlamentosunun kabul ettiği yasaya sert tepki gösterdi.

Açıklamada, “Bugün kabul edilen Yahudi ulus devleti yasası evrensel hukuk ilkelerini ayaklar altına almakta ve İsrail vatandaşı Filistinliler’in haklarını hiçe saymaktadır” denildi.

Yasada Kudüs’ün bütün olarak İsrail’in başkenti ilan edilmesinin de uluslararası toplum bakımından “yok hükmünde” olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Aynı yasada BM kararlarıyla hukuk dışılığı defaten tescillenmiş yerleşimlerin teşvik edilmesi ise asla kabul edilemez. Yasada kendi kaderini tayin hakkının sadece Yahudilere yönelik bir hak olarak tanımlanması ise çağdışı ve ayrımcı bir zihniyetin ürünüdür. İsrail hükümeti tarafından Filistin’de sürdürülen işgale ve hukuk dışı uygulamalara kılıf bulunmasını ve iki devletli çözüm vizyonunun ortadan kaldırılmasını amaçlayan sözkonusu yasaya uluslararası toplum tarafından da gerekli tepki gösterilmelidir.”

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