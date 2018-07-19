Türkiye’den İsrail Parlamentosunun Kararına Sert Tepki

İsrail parlamentosu, tüm ülkeyi Yahudiler’in ulus devleti olarak tanımlayan tartışmalı yasa tasarısını onayladı. Yasa azınlıkların haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle eleştiri topluyor. Türk Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaparak yasaya tepki gösterdi.

İsrail hükümeti, Perşembe sabahı erken saatlerde kabul edilen kararın İsrail’in mevcut karakterini yasaya dökmekten ibaret olduğunu belirtiyor. Başbakan Benyamin Netanyahu, yasanın kabulünü, “Siyonizmin ve İsrail devletinin tarihinde tarihi bir an” olarak niteledi.

Netanyahu, “İsrail, tüm vatandaşlarının bireysel haklarını onurlandıran, Yahudi halkının ulus devletidir. Tekrar ediyorum bu bizim devletimiz. Yahudi devleti” diye konuştu.

İsrail başbakanı şöyle devam etti: “Son dönemde bunu bozmaya, varlığımızın ve haklarımızın temellerini bozmaya çalışanların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bugün değiştirilemez bir yasayı hayata geçirdik. Burası bizim ülkemiz, bizim dilimiz, bizim marşımız, bizim bayrağımız. Çok yaşa İsrail devleti.”

İsrail 1948 bağımsızlık bildirgesinde Yahudi ve demokratik bir devlet olarak tanımlanmıştı.