Türkiye’den İsrail’e Kınama

Türkiye iktidarı ve muhalefetiyle ABD’nin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına yönelik tepkisini sürdürürken İsrail’in Gazze’deki gösteriler sırasında 40’tan fazla Filistinli’yi öldürmesi, binden fazla göstericiyi yaralaması AKP, CHP ve HDP tarafından “katliam” olarak nitelendirildi. ABD’nin Tel Aviv’de bulunan büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve ilgili tüm BM kararlarını ihlal ederek Kudüs’e taşımasını şiddetle kınadığını açıklayan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin bu tasarrufu hukuki açıdan yok hükmünde saydığımızı yineledi. Dışişleri Bakanlığı: “Kararın yaratacağı menfi sonuçların sorumluluğu ABD yönetiminde” Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “ABD Yönetimi bu tutumunda ısrar ederek, Ortadoğu’daki en temel sorunun çözüm zeminini tahrip etmiştir. Barış sürecinde ortaya konulan yerleşik parametreleri aşındırma riski taşıyan bu kararın bölgede yol açacağı menfi sonuçların sorumluluğu da bütünüyle ABD Yönetimi’ne ait olacaktır. Bu adımdan cesaret alan İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uygulamakta oldukları katliamı lanetliyoruz.

Filistin meselesi kalıcı ve adil bir çözüme kavuşmadıkça, Filistin halkına karşı adaletsiz yaklaşımlar sürdükçe, ne bölgesel ne de küresel huzur ve istikrar mümkün olacaktır” ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin barış sürecinin sağlıklı bir zeminde canlandırılması ve bölgede adil, kapsamlı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesi için uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle çalışacağını vurguladı. Erdoğan: "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını bir kez daha reddediyoruz" İngiltere ziyareti kapsamında düşünce kuruluşu Chatham House’da bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıyan ABD’nin, Ortadoğu’daki arabuluculuk rolünü yitirdiğini söyledi. İsrail-Filistin geriliminin Ortadoğu bölgesini on yıllardır istikrarsızlığa sürükleyen en önemli sorunların başında geldiğini söyleyen Erdoğan, “Biz 1697 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, bölgede kalıcı barış için yegane yol olduğunu hep söyledik. Bugün, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma yönündeki kararını özellikle de uygulama noktasında çok çok talihsiz buluyoruz. Bu kararı bir kez daha reddediyoruz. Amerika sorunun bir parçası olmayı tercih ederek, Ortadoğu barış sürecindeki arabuluculuk rolünü yitirmiştir. Bu atılan adımın insanlığın barışına hizmet etmediğini tam aksine, bölgenin ve insanlığın birbirine düşmesi için bölgeyi karıştırmak için adeta bir fitil ateşlemesi olduğunu hatırlatmak isterim” dedi.

Bozdağ: “(Gazze’deki) katliamdan, İsrail hükümeti kadar ABD Yönetimi de sorumludur” Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise twitter üzerinden yayınladığı mesajında ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının bölgeye, huzur, güven, barış ve istikrar getirmeyeceği gibi güvensizliği, istikrarsızlığı, krizleri ve çatışmaları tetikleyeceğine dikkat çekti. Bozdağ, “Bu katliamlardan dolayı İsrail’i ve aldığı haksız/hukuksuz kararla bu hadiselere ve ölümlere neden olan ABD yönetimini kınıyorum. Bu katliamdan, İsrail hükümeti kadar ABD Yönetimi de sorumludur. ABD yönetimin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, bölgedeki barış ihtimalini yok etmiştir. Bölgede daha nice insanın can kaybına, yıkıma ve felakete neden olacak fitili ateşlemiştir. ABD yanlış politika ve kararlarla kendini yalnızlaştırmaya devam ediyor ABD’yi sadece terör örgütlerinin ve halka dayanmayan yönetimlerin müttefiki haline getirmek, bütün halkları ve halka dayanan yönetimleri kaybetmektir. Bu ABD’yi yalnızlaştırır, uzun vadede ABD’ye kaybettirir” dedi.

CHP’li Tezcan: “Gazze’de katliam var, Trump ve İsrail, Ortadoğu’nun bağrına hançer saplamıştır” Cumhuriyet Halk Partisi de Gazze’deki olaylarda İsrail ve ABD’nin ortak sorumluluğu olduğu görüşünde. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “Gazze'de katliam var, bu katliamı kınıyoruz. 1700 yaralı var, 500'ü mermi ile yaralanmış. Ölü sayısını takip etmeye imkan yok. En son buraya çıkarken 37 ölü haberini aldık. Bu büyük utancı insanlık ve halklar hak etmiyor. Trump ve İsrail, Ortadoğu’nun bağrına hançer saplamıştır. Bu uygulamalar barışa değil, savaşa davetiye çıkaran uygulamalardır” dedi. Kılıçdaroğlu: “Sevgili Erdoğan neden Doğu Küdüs’te büyükelçilik açmıyorsun?” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Mersin’de yaptığı konuşmada Türkiye’nin Kudüs’e büyükelçilik açmasını önerdi. Kılıçdaroğlu, “Sayın Erdoğan Meclis'te ‘Doğu Kudüs'te bizim konsolosluğumuz var orayı yakında Filistin'in başkenti yapacağız büyükelçiliği oraya açacağız’ dedi. Sevgili Erdoğan gözünü sevdiğim Erdoğan niye büyükelçiliği açmıyorsun Doğu Kudüs'te Filistin devletinin büyükelçiliğini? Birisi mi engel oluyor sana? ‘CHP karşı çıkıyor’ diyecek. CHP'nin genel başkanı olarak söylüyorum yüreğin yetiyorsa git büyükelçiliği aç ben de seni sonuna kadar alkışlayacağım” dedi.