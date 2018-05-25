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Türkiye’den İsrail’e soykırım uyarısı

25.05.2018 18:39 | Son Güncelleme

İsrail parlamentosunun 1915 olaylarını soykırım olarak tanımak için meclis gündemine alınmasına karar vermesine Türkiye’den tepki geldi.

Türkiye’den İsrail’e soykırım uyarısı

Dışişleri Bakanlığı kararın İsrail için “zarar verici” olduğunu söyledi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail parlamentosunun Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilerin öldürüldüğü 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması için meclis gündemine alınması kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Cuma günü yaptığı açıklamada "Öncelikle İsrail’in 1915 olaylarını Holokost ile aynı seviyeye koyması bizce kendisine zarar veriyor” dedi. Aksoy, "1915 olayları siyasi bir konu değildir, tarihi ve yasal bir konudur” diye konuştu.

Aksoy’un bu açıklamaları, İsrail parlamentosunun geçen Çarşamba günü 1915 olayları sırasında Ermenilerin öldürülmesinin soykırım olarak tanınması konusunun meclis gündemine alınmasını kararlaştırması üzerine geldi. Sol eğilimli Meretz Partisi Genel Başkanı Tamar Sandberg'ın parlamentoya sunduğu öneri, 120 milletvekilinden oturuma katılan 16’sının oyuyla kabul edilmişti. Öneriyle ilgili tartışmanın gerçekleşeceği tarih ise henüz belli değil.

Diplomatik kriz

İsrail parlamentosundaki bu adım Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin kötüleştiği bir dönemde atıldı. ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilerin Gazze sınırında İsrail güvenlik güçleri ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybetmesi sonrasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsrail’i sert bir şekilde eleştirmiş, İsrail'i "Nazi yöntemleri" kullanmakla suçlamıştı.

İki ülke arasında diplomatik krizin yaşandığı süreçte Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ankara Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu'nun ülkeden ayrılmasını talep etmiş, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem’i de istişareler için Ankara’ya çağırmıştı.

AFP/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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