Türkiye’den İsrail’e soykırım uyarısı

Dışişleri Bakanlığı kararın İsrail için “zarar verici” olduğunu söyledi.Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail parlamentosunun Osmanlı İmparatorluğu döneminde Ermenilerin öldürüldüğü 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması için meclis gündemine alınması kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Cuma günü yaptığı açıklamada "Öncelikle İsrail’in 1915 olaylarını Holokost ile aynı seviyeye koyması bizce kendisine zarar veriyor” dedi. Aksoy, "1915 olayları siyasi bir konu değildir, tarihi ve yasal bir konudur” diye konuştu.

Aksoy’un bu açıklamaları, İsrail parlamentosunun geçen Çarşamba günü 1915 olayları sırasında Ermenilerin öldürülmesinin soykırım olarak tanınması konusunun meclis gündemine alınmasını kararlaştırması üzerine geldi. Sol eğilimli Meretz Partisi Genel Başkanı Tamar Sandberg'ın parlamentoya sunduğu öneri, 120 milletvekilinden oturuma katılan 16’sının oyuyla kabul edilmişti. Öneriyle ilgili tartışmanın gerçekleşeceği tarih ise henüz belli değil.

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