HABER

Türkiye’den Kosova’ya stadyum

DÜNYA HABERLERİ | 30.01.2018 10:15 | Son Güncelleme

Enis TABAK, Priştine, 29 Ocak (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti Kosova'ya stad yapıyor.

Kosova'nın ikinci ulusal stadyumunun Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'de yapılacağı açıklandı.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanı Samir Hoxha, Kosova'da katıldığı bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti tarafından Prizren'de Kosova'nın ikinci bir ulusal stadyumun inşa edeceğini söyledi.

Hoxha ayrıca Prizren'de ikinci bir ulusal stadyumun inşa edilmesi için yakın bir tarihte Kosova ile Türkiye Spor Bakanlıkları arasında anlaşma imzalanacağını açıkladı.

Uluslararası standartlardaki Prizren stadyumunun, Türkiye'nin desteğiyle inşa edilmesi öngörülüyor. Kosova'nın ilk ulusal stadyumu ise Drenas'ta inşa edilecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Korkunç olay: Köpeğe tecavüz ederken yakalandı!

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Esin Gündoğdu mide ameliyatı geçirmeden 2 yılda 60 kilo verdi

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Meteoroloji'den yeni uyarı: O tarihe dikkat!

Son dakika! YPG'den Kilis'e roketli saldırı

Son dakika! YPG'den Kilis'e roketli saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk kez bir yolcu uçağı hardal tohumundan yapılan yakıtla uçtu

İlk kez bir yolcu uçağı hardal tohumundan yapılan yakıtla uçtu

Soçi'deki Suriye konferansının açılışı muhalif grupların 'bayrak' tepkisi nedeniyle gecikiyor

Soçi'deki Suriye konferansının açılışı muhalif grupların 'bayrak' tepkisi nedeniyle gecikiyor

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi çıkmazda

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi çıkmazda

Sekiz aylık bebeğe tecavüz Hindistan'da infiale neden oldu

Sekiz aylık bebeğe tecavüz Hindistan'da infiale neden oldu

Pentagon'dan YPG çıkışı

Pentagon'dan YPG çıkışı

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

Trende uyuyakaldı! Uyandığında peçetenin içindeki parayı görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.