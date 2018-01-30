Türkiye’den Kosova’ya stadyum

Enis TABAK, Priştine, 29 Ocak (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti Kosova'ya stad yapıyor.
Kosova'nın ikinci ulusal stadyumunun Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'de yapılacağı açıklandı.
Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Danışmanı Samir Hoxha, Kosova'da katıldığı bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti tarafından Prizren'de Kosova'nın ikinci bir ulusal stadyumun inşa edeceğini söyledi.
Hoxha ayrıca Prizren'de ikinci bir ulusal stadyumun inşa edilmesi için yakın bir tarihte Kosova ile Türkiye Spor Bakanlıkları arasında anlaşma imzalanacağını açıkladı.
Uluslararası standartlardaki Prizren stadyumunun, Türkiye'nin desteğiyle inşa edilmesi öngörülüyor. Kosova'nın ilk ulusal stadyumu ise Drenas'ta inşa edilecek.
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