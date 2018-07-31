Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Veysel Akçay adlı Türk vatandaşının Moğolistan'da geçen Cuma günü kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmaya çalışıldığı yönündeki haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Moğolistan’da yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duymaktayız. Bu iddialar tümüyle gerçekdışıdır ve tarafımızdan reddedilmektedir" denilen açıklamada, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi'nin Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve "yaşanan hadisenin Moğol makamları tarafından ele alınış tarzının kuvvetle protesto edildiği" belirtildi.

Gülen yapılanmasının, "geniş bir mevcudiyetinin" bulunduğu Moğolistan’ın ulusal güvenliğine de tehdit oluşturduğunu belirten Aksoy, Türkiye'nin bu konudaki endişe ve beklentini Moğolistan makamlarıyla sürekli olarak paylaştığını ifade etti. Moğolistan’da Gülen yapılanmasına karşı atılacak adımların belirlenmesinin Moğol hükümetinin yetkisinde olduğunu söyleyen Aksoy, "Türkiye, diğer ülkelerin alacakları iç güvenlik tedbirlerine karışan bir ülke değildir" diye ekledi.