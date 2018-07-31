HABER

Türkiye'den Moğolistan'daki "kaçırma girişimi" haberlerine yalanlama

31.07.2018 10:13 | Son Güncelleme

Türk Dışişleri Bakanlığı, Moğolistan'da Gülen yapılanması mensubu olduğu iddia edilen bir Türk okul müdürünün MİT tarafından kaçırılmaya çalışıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Veysel Akçay adlı Türk vatandaşının Moğolistan'da geçen Cuma günü kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmaya çalışıldığı yönündeki haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"Moğolistan’da yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duymaktayız. Bu iddialar tümüyle gerçekdışıdır ve tarafımızdan reddedilmektedir" denilen açıklamada, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi'nin Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve "yaşanan hadisenin Moğol makamları tarafından ele alınış tarzının kuvvetle protesto edildiği" belirtildi.

Gülen yapılanmasının, "geniş bir mevcudiyetinin" bulunduğu Moğolistan’ın ulusal güvenliğine de tehdit oluşturduğunu belirten Aksoy, Türkiye'nin bu konudaki endişe ve beklentini Moğolistan makamlarıyla sürekli olarak paylaştığını ifade etti. Moğolistan’da Gülen yapılanmasına karşı atılacak adımların belirlenmesinin Moğol hükümetinin yetkisinde olduğunu söyleyen Aksoy, "Türkiye, diğer ülkelerin alacakları iç güvenlik tedbirlerine karışan bir ülke değildir" diye ekledi.

"FETÖ’nün Moğolistan’da yürüttüğü karalama kampanyası, bu örgütün yalanlar uydurma, kamuoyunu manipüle etme ve etkileme kapasitesini göstermesi bakımından Moğol dostlarımız için bir uyarı alarmı olarak görülmelidir" diyen Aksoy, "Moğolistan makamlarının bu terör yapısına ve Moğolistan’daki uzantılarına yönelik gerekli adımları atmasını bekliyoruz" çağrısında bulundu.

Moğolistan hükümeti tepki göstermişti

Türk basınında çıkan haberlerde, Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da Gülen yapılanmasıyla bağlantılı bir okulun müdürü olduğu iddia edilen Akçay'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla Türkiye'ye götürülmek istendiği bildirilmişti. Moğolistan Dışişleri Bakanlığı ise bu girişimin Moğol yetkililerce engellendiğini duyurmuştu.

Moğolistan Dışişleri Bakanı Sogbatar Damdin, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'ndan götürülmek istendiği belirtilen Akçay'ın durumuyla ilgili Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşmüştü. Moğolistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu "suçlamaları" reddetmişti. Moğolistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Battsetseg Batmunk, uçağın havalimanındaki yaklaşık sekiz saatlik bekleyişi sırasında bir açıklama yaparak ülke topraklarından birisini kaçırma girişiminin "Moğolistan'ın egemenliğine ve bağımsızlığına karşı ciddi bir ihlal" olacağı uyarısında bulunmuştu. Moğol hükümeti daha sonra ise havalimanındaki uçağın Akçay'ı almadan Ulanbator'dan ayrıldığını bildirmişti.

DW/CÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBurası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?Burası bakın nerede... Böyle yol gördünüz mü?
Bu iddia savaş çıkarır: Nükleer faaliyetler durmadıBu iddia savaş çıkarır: Nükleer faaliyetler durmadı
Kadınlar IŞİD tecavüzlerini anlattı, her satırı korkunçKadınlar IŞİD tecavüzlerini anlattı, her satırı korkunç
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

NASA uzmanı Türkiye'yi uyardı: Daha çok yaşayacaksınız!

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Acun Ilıcalı TV8 için bombaları patlattı! 'Yeni diziler ve transferler var'

Şarkıcı Hatice'den Seda Akgül'e 'Bikinili pozları taklit ettin' tepkisi!

Şarkıcı Hatice'den Seda Akgül'e 'Bikinili pozları taklit ettin' tepkisi!

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı

İlginizi Çekebilir

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Bu iddia doğruysa çok vahim! 'Atıkları Türkiye'ye gönderiyorduk ve...'

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Büyükelçilerden Türkiye'ye alçak tehdit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mucize bebek! Kamyon altında kalan kadının rahminden fırladı

Mucize bebek! Kamyon altında kalan kadının rahminden fırladı

Hindistan'da muson yağmurları 1 ayda 569 can aldı

Hindistan'da muson yağmurları 1 ayda 569 can aldı

Böylesi görülmedi! 34 yaşındaki kadın kendisiyle evlendi

Böylesi görülmedi! 34 yaşındaki kadın kendisiyle evlendi

Bu iddia savaş çıkarır: Nükleer faaliyetler durmadı

Bu iddia savaş çıkarır: Nükleer faaliyetler durmadı

Kadınlar IŞİD tecavüzlerini anlattı, her satırı korkunç

Kadınlar IŞİD tecavüzlerini anlattı, her satırı korkunç

Bu gece gökyüzüne bakın! Gözlerinize inanamayacaksınız!

Bu gece gökyüzüne bakın! Gözlerinize inanamayacaksınız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.