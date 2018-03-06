Türkiye’den Suriye Topraklarında 170 bin Kişilik Kamp

Türkiye, Suriye’deki çatışmalar ve Afrin operasyonundan kaynaklanabilecek göç hareketliliği nedeniyle fiilen güvenli bölge haline getirilmiş yerleşim yerlerinde 170 bin kişilik kamp oluşturmaya karar verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bilgilendirme toplantısında, halen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) eliyle IŞİD militanlarından arındırılmış bölgelerde kamp kurulacağını duyurdu. Aksoy, “Kızılay ve AFAD, İdlib ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 170 bin kişi kapasiteli kamp kurulması konusunda çalışmalara, hazırlıklara başlamış vaziyette” dedi. Aksoy, Zeytin Dalı Harekatı’nda Türkiye’nin sivillere zarar verilmemesine özen gösterdiğini de vurguladı. Aksoy, ayrıca Türkiye’nin halen ev sahipliği yaptığı Suriyeliler’e dikkat çekti ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine de seslenerek, “30 milyar dolar civarında bir harcamamız oldu. AB'den de bu konuda daha büyük adımlar atmasını bekliyoruz. Bizi eleştiren ülkelerin omuzlarımızdaki yükü hafifletmeye yönelik adımlar atmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Aksoy’un ifade ettiği bölge Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında TSK’nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte kontrol altında tuttuğu Cerablus, Çobanbey ve El-Bab hattındaki yerleşimleri kapsıyor. Türkiye, Fırat Kalkanı Operasyonu sonrasında İdlib’in de ateşkes şartlarından sorumlu ülke olarak bu bölgeyi de askeri açıdan kontrol etmeye çalışıyor. Türkiye, Suriye’deki iç savaşın başlamasından bu yana bu bölgede “güvenli bölge” oluşturulmasını istiyordu. Şimdi Türkiye, bu bölgede kaçak geçişleri azaltmak amacıyla Suriyeliler için kamp oluşturmayı planlıyor. Türkiye 3,5 milyon Suriyeli'yi tespit etmeye çalışıyor Türkiye, Suriye’deki iç savaşın başlamasından hemen sonra “açık kapı” politikası ilan ederek sınır kapılarını açmış ve 2011 yılından itibaren binlerce Suriye vatandaşını kendi topraklarında ağırlamaya başlamıştı. Ancak milyonlarca Suriyeli’nin gelişi ve sınır bölgesi dışındaki tüm kentlerde yaşamaya başlamaları sonrasında Türkiye, 2015 yılı Haziran ayında fiilen “açık kapı” politikasını sona erdirmişti. Türkiye’de, 1 Mart tarihli resmi verilere göre halen 3 milyon 540 bin 648 Suriyeli yaşıyor.

Türkiye, geçmişteki “açık kapı” politikası nedeniyle sınır geçişleri görece kontrolsüz gerçekleşmiş ve kimlik bilgileri tam anlamıyla tespit edilememiş ve aynı zamanda yeni doğumlarla sayıları artmış Suriyeliler’in sayısını tespit etmek üzere de çalışma başlattı. Bu amaçla Suriyeliler’e ait biyometrik kayıtları toplamak üzere İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, 11 tır ve 22 minivan olmak üzere 33 mobil araçla kayıt işlemleri yapmaya başladığı açıklandı. Türkiye’deki Suriyeliler’in sadece yüzde 10’unun resmi kamplarda barınması ve yüzde 90’ının kentlere yayılmış olması nedeniyle mobil araçlarla kimlik kayıtları toplanması hedefleniyor. Sayılarla Türkiye’deki Suriyeliler gerçeği Türkiye halen 10 ilde 21 geçici barınma merkezinde Suriyeliler’i ağırlıyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre; bu merkezlerde 228 bin 197 Suriyeli bulunuyor. Bunun dışındaki 3 milyon 312 bin 451 Suriyeli ise Türkiye’nin farklı yerlerinde çeşitli kamu ve sivil toplum yardımlarından da yararlanarak yaşamlarını sürdürüyor.