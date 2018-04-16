Başbakan Binali Yıldırım, Ege Denizi'ndeki Antrofotos (Hurşit) kayalığına bir grup Yunan tarafından dikilen Yunanistan bayrağının, Türk sahil güvenlik ekipleri ve SAT komandoları tarafından kaldırılmasıyla sonuçlanan gerginlikle ilgili açıklamada bulundu. "Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Onlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz" ifadesini kullanan Yıldırım, son olarak Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa bu tür bir girişim olduğuna dikkat çekti. Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası'nda düzenlenen "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu panelde konuşan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun üzerine de sahil güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar ve oradan o bayrağı kaldırdılar." "Bizim Yunanistan'a tavsiyemiz; iyi komşuluk ilişkileri içinde gerginliği arttıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması, komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir" diyen Yıldırım, "Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu yönde yapılacak oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız. Bunun bilinmesini isteriz" ifadesini kullandı.

Bayrağın kaldırılması için müdahalede bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, SAT komandoları ve Sahil Güvenlik ekiplerini tebrik eden Yıldırım "Kışkırtma ve oldu bittilere müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini istiyorum" diye konuştu. Yunan hükümet sözcüsünden yanıt Yunanistan hükümetinden Yıldırım'ın açıklamalarına tepki geldi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopulos bahsedilen olayın yaşandığına dair hükümetin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirterek Yıldırım'ın "provokatif ve kınanması gereken" açıklamalarda bulunduğunu söyledi. "Sanırım Sayın Yıldırım daha dikkatli olmalı" diyen Tzanakopulos "Türkiye'yi uluslararası hukuka saygı yoluna dönmeye çağırıyoruz...Tansiyonu düşürmek için inisiyatif almaları gerekir" diye konuştu. Çavuşoğlu: Popülizmin Yunanistan'a faydası yok Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yaptı. "Sorunlarımız ve ihtilaflarımız var ama görüş ayrılığı olduğu zaman, tırmandırmadan üstesinden gelmemiz lazım" diyen Çavuşoğlu sözlerini "Daha önceki anlaşmalarla, kimin olduğu belirlenmeyen adacıklar var, kayacıklar var. Yunanistan 'Bizim' diyor, biz de Türkiye olarak 'Hayır bizim' diyoruz. Ama bu konuda bir görüş birliği yok. Yapılması gereken şey, gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınmaktır" şeklinde sürdürdü.