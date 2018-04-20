Türkiye'den Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı da kararı eleştiren yazılı bir açıklama yaptı.15 Temmuz darbe girişimden sonra Yunanistan'a kaçan ve bu ülkede tutuklanan subaylardan birinin serbest bırakılmasına Türkiye tepki gösterdi. Yunanistan'da Perşembe günü Danıştay kararıyla denetimli olarak serbest bırakılan subay, komşu ülkeye firar ederek iltica talep eden sekiz Türk askerden biriydi.

Cuma günü gazetecilerin sorusu üzerine gelişmeyi değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Yunanistan bizim dostumuz. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerekiyor. Ona göre davranması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"Son günlerde FETÖ suçluları Yunanistan'ı güvenli bir barınak olarak görmeye başladı" diyen Yıldırım, "darbeye aktif olarak katılmış örgüt üyelerinin korunmasının kabul edilebilir olmadığını" söyledi.

Bu durumun Türkiye ile Yunanistan'ın komşuluğuna ve dostluğa zarar verdiğini belirten Yıldırım, "Ümit ediyorum ki bu FETÖ mensuplarını ülkemize iade eder... Türkiye'de hukuk devleti kuralları çerçevesinde onlar yargılanacak, hak ettikleri sonuca katlanacaklar" diye konuştu.