Türkiye’nin ABD’ye Yaptırım Tepkisi Sertleşti

Amerika'nın, rahip Andrew Brunson’ın tutuklu yargılanması nedeniyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik mali yaptırımlar ilan etmesine tepkiler büyüyor.
Türkiye’nin ilk resmi tepkisi, dün akşam Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasıyla uluslararası kamuoyuna duyuruldu. Türk Dışişleri, Washington’un kararını protesto ederek, ABD’ye aynı şekilde karşılık verileceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan dün akşam “ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz” dedi.
ABD’nin mali yaptırımlar listesine aldığı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, dün gece Twitter’dan ABD’de veya başka bir ülkede herhangi bir mülkiyeti ya da parası olmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, bugün Twitter mesajıyla adeta ABD’ye adeta meydan okudu. Soylu, Gülen’i kast ederek “Amerika’da bir malımız var; FETÖ. Onu da orada bırakmayız, Alacağız!” mesajını paylaştı.
TBMM'deki 4 siyasi parti tepki gösterdi
TBMM çatısı altındaki AKP, CHP, MHP ve İyi Parti adına yapılan ortak yazılı açıklamayla ABD’nin mali yaptırımlar kararı protesto edildi. Açıklama, AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu imzalarıyla yayımlandı. Açıklama, “ABD'nin tehditlerine halkımızın ortak dayanışması ve kararlılığı ile 'hayır' diyoruz” başlığıyla duyuruldu.
Açıklamada, ABD’nin yaptırım kararı için “dostluk, müttefiklik, NATO üyeliği çerçevesinde kabul edilemez ve akıl-mantık dışı politikalarda son halka” yorumu yapıldı. ABD Maliye Bakanlığı’nın kararıyla iki ülke ilişkilerine yeni sorunlar eklendiği vurgulanan açıklamada, Gülen başta olmak üzere ABD’nin terör örgütleriyle ilişkisi sorgulandı. Açıklamada, özetle, “Bilindiği gibi 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'ye yönelik alçak darbe teşebbüsünün mimarı, baş suçlusu Fethullah Gülen uzun yıllardan bu yana ABD’de oturmaktadır ve iadesine ilişkin hukuk temelindeki her türlü girişim adeta bir duvara çarpmış gibi hiçbir sonuç doğurmamıştır. ABD, sınır komşumuz olan Suriye’de Türkiye karşıtı terör gruplarıyla askeri ilişkiler içindedir. Türkiye için taşıdığı tehdidi hiçbir şekilde dikkate almadığı gibi adeta bile isteye bunlara yatırım yapmaya devam etmektedir. Öte yandan, Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığını ve gücünü olumsuz şekilde etkileme yönünde çeşitli sınırlama girişimleri yine ABD iç iktidar mekanizmalarında tehditkar bir şekilde gündeme taşınmaktadır” denildi.
“ABD’ye mütekabiliyet çerçevesinde karşılık verilmeli”
Açıklamada son dönemde "Türkiye’deki bir casusluk davasına ilişkin yargılama bahane edilerek Türkiye’yi sıkıştırma ve Amerikan kararları istikametinde davranmaya zorlama amacı güdüldüğü” de ifade edildi.
Aynı açıklamada, ABD’nin bakanları hedef alan mali yaptırımlar gibi yöntemlerin Türk halkı onuru açısından kabul edilemez görüldüğü belirtilerek, hükümetin “uluslararası mütekabiliyet çerçevesinde gereken karşılığı verme” hakkına sahip olduğu vurgulandı.
İyi Parti: "Trump Towers’a el konulmalı"
Bu arada İyi Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Aytun Çıray’ın, ABD’nin yaptırım kararına karşılık bugün İstanbul’daki “Trump Towers” adlı iş merkezine el konulabileceğini açıklaması da tartışıldı.
Çıray’ın açıklamasının ardından “Trump Towers”ın sadece marka olarak kullanıldığı ve iş merkezi mülkiyetinin ABD Başkanı Donald Trump’a ait olmadığı hatırlatıldı. Konuya ilişkin olarak eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Çıray’ın Twitter’da yaptığı paylaşıma yanıt olarak “İyice şaşırdık galiba. Trump Tower, Donald Trump’ın değil Doğan Grubuna ait. Marka kullanımı için pazarlama kolaylığı amaçlı bir lisans anlaşmaları var” diye yazdı.
TOBB: "ABD yönetimi yanlıştan geri dönmeli"
Orta ve küçük ölçekli işletmelerin temsilcisi konumundaki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) de ABD’ye çağrı geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, ABD’nin yanlış kararından dönmesi gerektiğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye ile ABD ilişkileri güçlü geleneklere, dostluk, müttefiklik, stratejik ortaklık ve karşılıklı yarara dayalı olarak, başarılı bir geçmişe sahiptir. İlişkiler geçmişte çok çetin sınavları başarıyla geçmiştir. Bu çerçevede, Trump yönetiminin tüm uluslararası hukuk veya uygulamalara aykırı olarak aldığı yaptırım kararını kabul etmek mümkün değildir. ABD’nin bu kararına karşı devletimizin ve bakanlarımızın yanındayız. Bu yanlış karardan biran önce dönülmelidir. ABD yönetimini sorumlu davranmaya davet ediyoruz” dedi.
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