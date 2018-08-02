Türkiye’nin ABD’ye Yaptırım Tepkisi Sertleşti

Amerika'nın, rahip Andrew Brunson’ın tutuklu yargılanması nedeniyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yönelik mali yaptırımlar ilan etmesine tepkiler büyüyor.

Türkiye’nin ilk resmi tepkisi, dün akşam Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasıyla uluslararası kamuoyuna duyuruldu. Türk Dışişleri, Washington’un kararını protesto ederek, ABD’ye aynı şekilde karşılık verileceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan dün akşam “ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz” dedi.

ABD’nin mali yaptırımlar listesine aldığı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise, dün gece Twitter’dan ABD’de veya başka bir ülkede herhangi bir mülkiyeti ya da parası olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, bugün Twitter mesajıyla adeta ABD’ye adeta meydan okudu. Soylu, Gülen’i kast ederek “Amerika’da bir malımız var; FETÖ. Onu da orada bırakmayız, Alacağız!” mesajını paylaştı.