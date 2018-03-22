Türkiye’nin Afrin Zaferi Erken Seçim Söylentilerini Beraberinde Getirdi

Türkiye liderliğindeki askeri kuvvetler Suriye’de YPG’ye karşı zafer elde ederken Türkiye’de erken genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi söylentileri yayılıyor. Türkiye’nin Suriye’nin Afrin kasabasını ele geçirerek YPG’den temizlediğini açıklamasının, Türkiye’de 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü’ne denk gelmesi mükemmel tasarlanmış bir plan olarak görülüyor. Çünkü hali hazırda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin kuzey batısına yönelik operasyonu, Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki en önemli savaşı olarak ilan etti. Ankara, YPG üyelerini "terörist" olarak görüyor ve Türkiye’de on yıllardır varlığını sürdüren PKK ile bağlantılı olduklarını söylüyor. Erdoğan’ın siyasi mesajı, doğrudan ya da dolaylı hükümet kontrolündeki birçok medya kuruluşu tarafından sadakatle yayıldı. Al Monitor yazarlarından Semih İdiz, Suriye operasyonunun Erdoğan’ın elini siyasi olarak güçlendirdiğini ve şimdiden seçimlerin erkene alınmasının konuşulduğunu kaydetti. İdiz, tartışmanın şimdi daha da canlanacağını, Erdoğan ve siyasi danışmanlarının fırsat bulmuşken konunun üstüne gideceklerini düşündüğünü söylüyor. Türkiye’de genel seçimlerin ve cumhurbaşkanlığı seçiminin 2019’da yapılması bekleniyor.

Muhalifler, Erdoğan’ı Suriye’ye yönelik operasyonu seçim zaferi elde etmek için tasarlamakla suçluyor. Erdoğan ise suçlamaları sert şekilde reddediyor. Kurallar değişiyor AKP’nin seçim kanununda bazı değişiklikler içeren teklifi bu ay başında mecliste kabul edilmişti. Buna göre siyasi partiler barajı geçmek için seçim ittifakı yapabilecek. Bu da iktidardaki AKP ile ortağı MHP arasındaki anlaşmanın yasal zemine oturtulması anlamına geliyor. Seçim kanununda yapılan reform seçim hilelerine karşı oyları korumaya yönelik haklara da kısıtlama getirerek seçim hilelerine zemin hazırlıyor. Ancak Erdoğan her fırsatta erken seçim söylentilerini yalanlayarak seçimlerin planlandığı gibi Kasım 2019’da yapılacağını söylüyor. 15 yıllık iktidarı boyunca Erdoğan, hiçbir zaman erken seçim çağrısı yapmadı. Global Source Partners düşünce kuruluşu siyaset uzmanı Atilla Yeşilada, Erdoğan’ın erken seçim istediğini düşünmüyor. Yeşilada’ya göre Erdoğan iki varsayım üzerinden hareket ediyor. Suriyeli Kürtleri sınırdan uzaklaştırmak onu anketlerde yukarılara taşıyacak ve ekonomiyi de canlandıracak. Böylece seçmen memnuniyetini daha arttırabilecek.

Hükümetin büyük altyapı projelerine verdiği milyonlarca dolarlık teşvik ve şirketlere verdiği ucuz krediler sayesinde Türkiye ekonomisi büyüyor. Erdoğan YPG milislerini sınır bölgesinden uzaklaştırmak için askeri operasyonları arttırma sözü verdi ancak Yeşilada’ya göre askeri ve ekonomik gerçekler Erdoğan’ın işini zorlaştıracak, bu nedenle hedeflerinin mümkün olmadığını yakında anlayacak. Yeşilada’ya göre Türk kuvvetlerinin Suriye’nin doğusunda ilerlemesine Amerikan güçleri engel olacak. Ekonomik karışıklık ve yatırımların geri çekilmesi de Türk ekonomisini zayıflatacak. Türkiye ekonomisindeki büyümenin sürdürülebilirliği ile ilgili alarm çanları çalmaya başladı bile. Bu ay başında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin notunu düşürdü. Türkiye’nin dış borçlarını ödeyemeyeceği ve ekonomik büyümeyi sürdüremeyeceği kaygısı, Türk lirasının da rekor seviyede düşmesine neden oldu. Değişen politik ortam Ancak Suriye’ye yönelik askeri operasyon ne kadar popüler olsa da kamuoyu yoklamaları bunun Erdoğan’a ve AKP’ye seçim başarısı getirip getirmeyeceği konusunda karışık sinyaller veriyor.