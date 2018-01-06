Türkiye'nin anlaşma imzaladığı Eurosam hangi sistemleri geliştiriyor?

Son Güncelleme 1 saat önce 06.01.2018 11:52 |1 saat önce

Türkiye, uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için çalışmalar yapmak üzere Fransa-İtalya ortak konsorsiyumu Eurosam şirketi ile işbirliği anlaşması imzaladı. Eurosam ile ilgili bazı önemli bilgileri dört başlık altında derledik.

Getty Images Türkiye, uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için çalışmalar yapmak üzere Fransa-İtalya ortak konsorsiyumu Eurosam şirketi ile işbirliği anlaşması imzaladı. Süresi 18 ay olan anlaşmaya Türkiye adına Aselsan ve Roketsan imza attı. Eurosam'dan yapılan açıklamada, İtalya-Fransa-Türkiye'nin ortak olduğu hava savunma sisteminin 2020'lerin ortalarında üretileceğini ve geliştirileceğini duyurdu. Sistemin hayalet uçaklara, insansız hava araçlarına ve füzelere karşı savunma amaçlı kullanılması öngörülüyor. Türkiye'nin anlaşma imzaladığı Eurosam hakkındaki bazı önemli bilgileri dört başlık altında derledik: Eurosam nedir?Eurosam, Fransa ve İtalya ortaklığında kurulan özel bir savunma sanayi şirketi. Haziran 1989'da kurulan şirket, 2010'lu yıllara kadar donanmalarda kullanılan hava savunma sistemleri geliştirdi. Şirket son dönemde ise karadan ateşlenebilen hava savunma sistemlerinin geliştirilmesine ağırlık vermeye başladı. Eurosam'ın yüzde 66'sı Fransa ve İtalya ortak girişimi MBDA; yüzde 33'ü de Fransız Thales Grup'a ait.

Getty Images Üç ülke, Kasım ayında niyet mektubu imzalamıştı Eurosam'ın sistemlerinin özelliği nedir? Eurosam, sistemlerini "operasyonel ve lojistik maliyetleri azaltmak adına" alıcının ihtiyaçlarına göre tasarlanmış parçalar halinde sattığını belirtiyor. Eurosam'ın geliştirdiği sistemlerde altı modül yer alıyor. Bunların içinde farklı özelliklere sahip çok fonksiyonlu radarlar, önleme füzeleri, dikey fırlatma rampaları ve bilgisayar kontrol panelleri yer alıyor. En basit sitem bir radar, bilgisayarlı kontrol paneli ve fırlatma rampasından oluşuyor. Sistemin alıcıları, ihtiyaçlarına göre, farklı özellikler halinde bu modüllerden istediğini alarak, kendi hava savunma sistemini oluşturabiliyor. Eurosam'ın geliştirdiği sistemler tek başına ya da kendi aralarında veya başka sistemlerle entegre bir şekilde faaliyet gösteriyor. Eurosam'ın sistemleri neler? Eurosam, karadan ateşlenebilen ve donanmaya kurulabilen hava savunma sistemleri geliştiriyor ve üretiyor. 2001 yılından bu yana kullanımdan olan SAAM sistemi, gemi ve filoların korunmasında kullanılıyor.

Yine aynı yıl içinde kullanıma giren PAAMS sistemi ile gemi ve filo savunmasına ek olarak alan koruması da yapılabilir. SAAM sisteminin uçaklar için azami menzili 30; füzeler için 15 kilometre. PAAMS sistemi de 120 kilometre menzile kadar uçaklara, 25 kilometreye kadar da füzelere karşı koruma sağlıyor. Her iki sistemde de her 10 saniyede bir sekiz füze fırlatılabiliyor. Eurosam, son yıllarda da karadan ateşlenebilir bir sistem geliştirmeye başladı. Şirketin internet sitesine göre en son teknoloji kullanılarak geliştirilen SAMP/T, tamamen otonom çalışabilen ve füzelerin kamyonların arkasına yerleştirilen modüllerle fırlatılabildiği bir sistem. Fransa Hava Kuvvetleri, bu sistemi ilk olarak Şubat 2011'de G8 zirvesi kapsamında koruma amaçlı olarak konuşlandırdı. İtalya Ordusu da ilk sistemi Haziran 2012'de Mantova'ya yerleştirdi. Bu sistemin uçaklara karşı koruma menzili, 100 kilometreyi aşarken, füzelere karşı da menzili 35 kilometreye ulaşıyor. Bu sistemde dört fırlatıcıya sahip bataryanın çalışması için 14 kişilik bir ekip gerekiyor.