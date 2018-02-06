Türkiye'nin El Eis'te kurduğu gözlem noktasına saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 5 asker ve 1 sivil yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gözlem noktası oluşturmak üzere Suriye'nin İdlib kentine bağlı El Eis kasabasına giden askeri konvoyun saldırıya uğradığını, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini, beş asker ve bir sivilin ise yaralandığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada dün yaşanan saldırının roket ve havan topu ateşiyle gerçekleştiği, saldırıya bölgedeki mevcut ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiği de belirtildi.

Açıklamada saldırıyı 'terör örgütü mensuplarının' gerçekleştirildiği belirtilse de daha fazla detay verilmedi.

El Eis'te kurulumu devam eden gözlem noktası, Türkiye, Rusya ve İran'ın üçlü mutabakatı sonucu üzerinde uzlaşılan İdlib çatışmasızlık bölgesi kapsamında tesis ediliyordu.

El Eis'e gönderilen konvoyda aralarında zırhlı araçların da bulunduğu 60'tan fazla aracın bulunduğu belirtilmişti.

Haftasonu da El Eis'e gözlem noktası oluşturmak amacıyla TSK'ya bağlı bir konvoy yola çıkmış, ancak düzenlenen iki saldırının ardından konvoy Cilvegözü sınır geçiş noktasına geri dönmüştü.