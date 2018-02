Türkiye’nin ‘Geri Çekildiler’ Demesine Rağmen Afrin’de Suriyeli Milis Sayısı Artıyor mu?

Doçent Yalçın: İran her türlü fitnenin altından çıkıyor, Rusya göz yumuyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Doçent Hasan Basri Yalçın de Takvim gazetesinde yayınlanan yazısında Afrin’deki PYD-Suriye işbirliğinin ardında Tahran yönetiminin olduğunu vurguluyor.

“Türkiye'nin her kazanımı sadece Amerika'yı değil, diğerlerini de rahatsız ediyor. Herkes herkese karşı. Kimseye güven yok. Bakın, o ‘derhal tanıyalım’ dediğiniz Esed, PKK'yla anlaşıp Afrin'e girmeye kalkıyor. Türk askerinin başlattığı operasyonu boşa çıkarmak istiyor. O pek hayran olduğunuz İran her türlü fitnenin altından çıkıyor. Şimdi de Katil Esed'le terörist PYD'yi kucaklaştırmanın peşinde. Türkiye karşıtlığının her türlüsünde rol sahibi. O çok güvendiğiniz Rusya bunlara göz yumuyor.”

Sivri: Rusya engellemek için çabalıyor ama Suriye ile Türkiye arasında çatışmaya çok yakınız

Afrin’e ilk giren konvoyların Şii ağırlıklı Nubbul ve Zahra bölgelerinden olduğunu ancak El Sefire ve Halep’ten de USG güçlerinin Afrin’e gideceğini söyleyen Hasan Sivri, İran etkisinden ziyade Suriye yönetiminden gelen mesajlara dikkat çekiyor.