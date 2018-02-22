Türkiye’nin ‘Geri Çekildiler’ Demesine Rağmen Afrin’de Suriyeli Milis Sayısı Artıyor mu?

Türkiye, Suriye’nin Afrin kentindeki Suriye devleti tarafından kurulmuş ve İranlı komutanlar tarafından eğitilmiş Ulusal Savunma Güçleri (USG) ile YPG’nin yakınlaşmasını yakından takip ediyor. Bölgeye dair hükümetin elinde bulunan son bilgileri bugün Anadolu Ajansı’nın Editör Masası programına konuk olan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıkladı. Bozdağ: Rejimle YPG arasında kirli görüşme olduğu bilgisi var, milis güçleri geri gitti Bekir Bozdağ, “Afrin bölgesinde rejim ile PYD-YPG terör örgütleri arasında birtakım kirli görüşmeler olduğuna dair bilgiler var. Bu bilgiler teyide muhtaç bilgiler. Anlaşamadıkları konusunda da elimizde bilgiler var. Ancak rejim yanlısı bazı milis güçler var. Bu milis güçlerin bir hareketliliği oldu. Topçularımızın atışıyla bunlar geldikleri gibi gerisin geriye gittiler” diyerek USG milislerinin halihazırda Afrin’de bulunduğu yönündeki iddiaları reddetmiş oldu. Buna karşın Afrin merkezinden yayın yapan Hizbullah’a yakın Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonunun aktardığı görüntülerde Beşar Esat ve Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarını taşıyan kalabalık “Suriye halkı birdir” şeklinde slogan atıyor.

Hasan Sivri: Suriye müzakere masaları kurulurken elini güçlendirmeye çalışıyor 2011 yılından beri Suriye’deki savaşı yakından takip eden analist Hasan Sivri de Şam’a bağlı güçlerin Afrin’e gelişlerinin devam ettiği yönündeki haberleri doğruluyor. YPG güçlerinin Halep’te kontrolleri altında olan Şeyh Maksut ve bir bölümünü kontrol ettikleri Eşrefiye mahallesinden çekilmelerini de Şam yönetimiyle YPG/PYD arasındaki uzlaşmaya bağlayan Sivri, Şam'la YPG arasındaki koordinasyonun çok eskiye dayandığının altını çiziyor. “Suriye yönetimi 2012’den, yani en başından beri YPG ile koordinasyon halinde. Yerel güçler Haseke ve Halep’te birbirlerine girdiklerinde dahi müdahil oldular. Hatta yakın zamanda Deyrüzzor’da karşı karşıya gelmiş olsalar dahi Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Memluk, Kürtlerle iletişimi hiç kesmedi ve bir şekilde lojistik sağlanması için öncü oldu. Bu nedenle bugün Suriye’nin Amerika Birleşik Devletleri’yle birlikte ‘işgalci’ saydığı Türkiye’ye karşı YPG’nin yanında durması şaşırtıcı sayılmamalı. Suriye yönetimi Astana, Soçi yakında Cenevre’de müzakere masaları kurulurken elini mümkün mertebe en güçlü hale getirmeye çalışıyor.”

Afrin’e giden Ulusal Savunma Güçleri konvoylarının ağırlıklı olarak Şii olması Suriye'yle Türkiye arasında yeni gerilimin merkezinde İran’ın olduğu iddialarını da beraberinde getiriyor. Şentürk: İran yanlısı yabancı savaşçı teröristler, Afrin’de rejim bayrağı açıp Esat taklidi yapıyor Türk medyasında en sert Esat muhalifi yayın yapan gazetelerden Diriliş Postası’nın yayın yönetmeni Erem Şentürk de başta CHP olmak üzere “Suriye devletiyle temas kuralım” diyen çevreleri eleştirirken Afrin’deki pozisyon değişikliğinden İran’ı sorumlu tutuyor. Şentürk, “ ‘Esed ile barışalım da barışalım’ diye türkü söylüyorlar ya hani… İşte o türküyü de bu yeni İran aşkıyla söylüyorlar. Rus bestesiyle Farsça türkü söylüyorlar. Nubbul ve Zehr’dan (Zahra) İran yanlısı yabancı savaşçı teröristler, Afrin’de rejim bayrağı açıp Esed taklidi yapacaklar. Yetişemedikleri yerlerdeyse PKK’lılar, rejim bayraklarını asacak. Dışarıdan bakınca bunun adı yersen; ‘Rejim, Afrin’e geldi’ olacak” diyor. Doçent Yalçın: İran her türlü fitnenin altından çıkıyor, Rusya göz yumuyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Doçent Hasan Basri Yalçın de Takvim gazetesinde yayınlanan yazısında Afrin’deki PYD-Suriye işbirliğinin ardında Tahran yönetiminin olduğunu vurguluyor. “Türkiye'nin her kazanımı sadece Amerika'yı değil, diğerlerini de rahatsız ediyor. Herkes herkese karşı. Kimseye güven yok. Bakın, o ‘derhal tanıyalım’ dediğiniz Esed, PKK'yla anlaşıp Afrin'e girmeye kalkıyor. Türk askerinin başlattığı operasyonu boşa çıkarmak istiyor. O pek hayran olduğunuz İran her türlü fitnenin altından çıkıyor. Şimdi de Katil Esed'le terörist PYD'yi kucaklaştırmanın peşinde. Türkiye karşıtlığının her türlüsünde rol sahibi. O çok güvendiğiniz Rusya bunlara göz yumuyor.” Sivri: Rusya engellemek için çabalıyor ama Suriye ile Türkiye arasında çatışmaya çok yakınız Afrin’e ilk giren konvoyların Şii ağırlıklı Nubbul ve Zahra bölgelerinden olduğunu ancak El Sefire ve Halep’ten de USG güçlerinin Afrin’e gideceğini söyleyen Hasan Sivri, İran etkisinden ziyade Suriye yönetiminden gelen mesajlara dikkat çekiyor.