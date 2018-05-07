‘Türkiye’nin İddiaları Başarısızlığa Mahkum’

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e (BM) Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki Yunan topraklarıyla ilgili “yanlış pozisyonlar” içeren bir belge sunduğunu ve bu tür iddiaları yasal gibi göstermeye çalıştığını iddia etti.

Kotzias, Türkiye’yi Yunan egemenliği altında bulunan topraklar üzerindeki “yasadışı” iddialarını meşrulaştırmaya çalışmakla suçladı. Yunan bakan, Ankara’nın bu çabalarının uluslararası hukuka ters düştüğünü ve bu nedenle başarısızlığa mahkum olduğunu savundu.

Kotzias, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, uluslararası hukukun manipüle edilemeyeceğini söyledi.

Türkiye, Yunanistan’ın Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de bazı insansız adalar üzerindeki egemenlik haklarına itiraz ediyor. Ankara ayrıca Kıbrıs Rum yönetiminin ada açıklarında doğal gaz arama faaliyetlerine karşı çıkıyor.

Rum bakan Hristodulides, Kıbrıs’ın gaz arama faaliyetlerinin uluslararası yasalarla tamamen uyumlu olduğunu öne sürdü.

