Türkiye’nin İran’a Doğalgaz Yaptırımı Uygulaması İmkansız mı?

ABD’nin İran’a 4 Kasım itibariyle enerji alanında uygulayacağı ikinci yaptırım paketi dolayısıyla Türkiye’nin İran’dan petrol alımını kısıtlayabileceği ancak doğalgaz alımında ödeme garantili sözleşme nedeniyle sıkıntı yaşayacağı yorumları yapılıyor.

TMMOB Petrol Mühendisleri Odası Eski Başkanı ve Sigma Turkey ekibinden Necdet Pamir, İran’a yönelik yaptırımlardan Türkiye’nin nasıl etkileneceği konusunu enerji sektörü boyutuyla değerlendirdi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) bünyesinde yöneticilik pozisyonundan emekli olan Pamir, Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtladı.

AKP Hükümeti’nin “ABD yaptırımlarını uygulamayacağız” açıklamasına karşın TÜPRAŞ’ın petrol alımında azalma gözlendiği bilgisini anımsatan Pamir, Türkiye’nin ham petrolde alternatif kaynak ülkelere yönelebileceği görüşünde. Türkiye açısından asıl sıkıntılı başlığı “doğalgaz” olarak tanımlayan Pamir, eğer İran’dan gaz alımı durursa bunun elektrik üretimine etkisiyle birlikte ekonomide “felç” etkisi yaratabileceğini ifade etti.

Pamir, ABD’yle Türkiye arasında daha önce olduğu gibi doğalgaz konusunda “muafiyet” koşulu sağlanması için uzlaşma gerektiğini vurguladı.

VOA: Dünya ve Türkiye, ABD’nin İran’a yaptırım kararını tartışıyor. Türkiye’de en çok etkilenecek sektörü enerji olarak belirtiliyor. Türkiye

