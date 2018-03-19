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Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı

19.03.2018 13:38 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Danimarka'daki büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iki şüpheliyi arıyor.Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ne sabaha karşı saat 03.00 sularında molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Çalışma saatleri dışında gerçekleştirildiği için saldırı esnasında binada kimsenin bulunmadığı ve olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Kopenhag Emniyet Müdürü Henrik Moll, saldırıda büyükelçilik binasının dış cephesinin az derecede zarar gördüğünü açıkladı. Moll, binanın önünde görev yapan polis memurlarının saldırıya kısmen tanıklık ettiğini ve iki kişinin suç mahallinden kaçtıklarını gördüklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Danimarka polisinin iki şüpheliyi aradığı kaydedildi.

Soruşturmayı yöneten Torben Madsen ise toplamda dört saldırgan olduğuna inandıklarını belirtti. Madsen, teknisyenlerin saldırıda kullanılan şişelerden parçaların da aralarında bulunduğu bazı kanıtlara ulaştığını kaydetti. Bunlar üzerindeki parmak izlerinden hareketle DNA analizi yapılarak saldırganların kimliğinin tespit edilmesinin planlandığı ve aynı şekilde güvenlik kameralarının da inceleneceği belirtildi.

Şubat ayı sonunda da Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne boyalı saldırı düzenlenmişti. Önce sis bombası patlattığı belirlenen saldırganlar, büyükelçilik binasına sarı, kırmızı ve yeşil renkli boya fırlatmıştı.

AP,dpa,rtr/BÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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