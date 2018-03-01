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Türkiye’nin Köşe Bucağında Kaçak Göçmen Geziniyor

01.03.2018 22:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın yayınladığı haftalık bilgi notları itibarıyla Türkiye’de yüzlerce kaçak göçmen bulunduğu ve Ege Denizi üzerinden geçiş denemeleri yapıldığı gözlemleniyor

Türkiye’nin Köşe Bucağında Kaçak Göçmen Geziniyor

İçişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın yayınladığı haftalık bilgi notları itibarıyla Türkiye’de yüzlerce kaçak göçmen bulunduğu ve Ege Denizi üzerinden geçiş denemeleri yapıldığı gözlemleniyor.

İçişleri Bakanlığı haftalık yayınladığı yazılı notlarıyla düzensiz göç faaliyetleriyle ilgili bilgi sunuyor. Bu yazılı bilgilendirme notları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün tüm çalışmalarını kapsıyor. Bunun yanı sıra, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın, 2016 yılındaki darbe girişimi sonrasında İçişleri Bakanlığı’na bağlanmış olması nedeniyle Türkiye’nin deniz sınırları ve kırsalına ilişkin de fikir veriyor.

Genelkurmay Başkanlığı da günlük ya da bazen haftalık ilettiği yazılı açıklamalarıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın tespitleri dolayısıyla kara hudutlardaki durumu aktarıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın Şubat ayındaki verilerine bakıldığında; özellikle Ege Denizi bölgesi başta olmak üzere karasuları da dahil Türkiye’de her hafta en az 4 bini aşkın kaçak göçmen yakalandığı görülüyor. İçişleri’nin, 5-12 Şubat haftasına ilişkin notunda, “532’si denizlerde olmak üzere toplam 4.627 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 31 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır” bilgisi aktarıldı. Keza 12

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