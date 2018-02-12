Türkiye’nin Kritik Eşiği 2019 İçin CHP Hazır mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağan koşullarda gelecek iki yıl için son kurultayla şekillenen CHP Parti Meclisi (PM) içerisinden parti yönetimini yürütecek 18 kişilik Merkez Yönetim Kurulu’nu ilan etti. CHP Genel Sekreterliği’ni Akif Hamzaçebi’nin getirildiği yeni yönetim açısından en önemli mesele, Türkiye’nin 2019 yılında yaşayacağı seçim maratonuna hazırlanmak olacak görünüyor.
Geçen hafta yapılan CHP 36. Olağan Genel Kurultayı’yla birlikte ana muhalefet partisi, 2019 yılında Başkanlık Sistemi’ne tümüyle geçiş süreci olan seçim maratonu öncesindeki yönetimini belirledi. Kurultayda liderliği parti delegelerinden geçer not alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün yeni PM içerisinden oluşturduğu Merkez Yönetim Kurulu’nu da (MYK) kamuoyuna açıkladı.
Genel Sekreterlik koltuğuna CHP’de deneyimli isimlerden birisi Akif Hamzaçebi’nin getirildiği 18 kişilik yeni MYK şu isimlerden oluştu:
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