‘Türkiye’nin Meşru Güvenlik Kaygılarının Farkındayız’

ABD ve NATO müttefiki Türkiye arasında gerilim Türkiye’nin Afrin’de YPG unsurlarına yönelik yürüttüğü operasyon nedeniyle artıyor. Dışişleri Bakanı Tillerson, Cuma günü Ankara’yı ziyaret edecek.

ABD’nin Türkiye ile diyalog halinde olduğunu kaydeden Tillerson, Ankara’nın Afrin’de yürütülen operasyonun etkilerinin IŞİD’in yenilgiye uğratılması temel görevini etkilediğinin farkında olması gerektiğine vurgu yaptı.

"Koalisyon ortağımız ve NATO müttefiki Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının fazlasıyla farkındayız" diyen Tillerson sözlerini "Suriye’de IŞİD’i yenilgiye uğratma çabalarımız konusunda Türkiye’ye karşı tamamen açık olacağız ve NATO müttefiki Türkiye’ye terörle mücadele çabalarında destek vereceğiz" şeklinde sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Salı günü ABD’ye yönelik eleştirilerini dile getirdi. Erdoğan, Trump yönetiminin yeni bütçede Suriye’de IŞİD’e karşı çarpışan Kürt güçlere ayrılan kaynağın arttırılmasını talep etmesine tepki gösterdi.

Tillerson, toplantıda ayrıca ABD’nin Irak ve Suriye’de istikrarın sağlanması için ek 200 milyon dolar katkıda bulunacağını, böylelikle Washington’un Suriye’deki çatışmaların 2011’de başlamasından bu yana insani yardım çalışmalarına katkısının yaklaşık 7,9 milyar dolar olacağını kaydetti.