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‘Türkiye’nin Meşru Güvenlik Kaygılarının Farkındayız’

13.02.2018 19:28 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, IŞİD’le Mücadele Koalisyonu’nun Kuveyt’teki toplantısında yaptığı konuşmada "Koalisyon ortağımız ve NATO müttefiki Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının fazlasıyla farkındayız" dedi

‘Türkiye’nin Meşru Güvenlik Kaygılarının Farkındayız’

IŞİD’e karşı savaşan koalisyon üyelerinin Kuveyt’teki toplantısında Amerika Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye’nin kuzey batısında yaşanan son olaylardan kaygı duyduğunu söyledi.

Tillerson, "Taraflara IŞİD’i yenilgiye uğratmaya, şiddeti azaltmaya, Suriye’deki çatışmaları sonlandırmaya ve masum sivilleri korumaya yoğunlaşmaları çağrısı yapıyoruz" dedi.

"Türkiye’ye karşı açık olacağız"

"Koalisyon ortağımız ve NATO müttefiki Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarının fazlasıyla farkındayız" diyen Tillerson sözlerini "Suriye’de IŞİD’i yenilgiye uğratma çabalarımız konusunda Türkiye’ye karşı tamamen açık olacağız ve NATO müttefiki Türkiye’ye terörle mücadele çabalarında destek vereceğiz" şeklinde sürdürdü.

ABD’nin Türkiye ile diyalog halinde olduğunu kaydeden Tillerson, Ankara’nın Afrin’de yürütülen operasyonun etkilerinin IŞİD’in yenilgiye uğratılması temel görevini etkilediğinin farkında olması gerektiğine vurgu yaptı.

ABD ve NATO müttefiki Türkiye arasında gerilim Türkiye’nin Afrin’de YPG unsurlarına yönelik yürüttüğü operasyon nedeniyle artıyor. Dışişleri Bakanı Tillerson, Cuma günü Ankara’yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Salı günü ABD’ye yönelik eleştirilerini dile getirdi. Erdoğan, Trump yönetiminin yeni bütçede Suriye’de IŞİD’e karşı çarpışan Kürt güçlere ayrılan kaynağın arttırılmasını talep etmesine tepki gösterdi.

Tillerson, toplantıda ayrıca ABD’nin Irak ve Suriye’de istikrarın sağlanması için ek 200 milyon dolar katkıda bulunacağını, böylelikle Washington’un Suriye’deki çatışmaların 2011’de başlamasından bu yana insani yardım çalışmalarına katkısının yaklaşık 7,9 milyar dolar olacağını kaydetti.

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