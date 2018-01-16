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Türkiye'nin özgürlük notu  6 puan geriledi

DÜNYA HABERLERİ | 16.01.2018 22:48 | Son Güncelleme 2 saat önce

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 16 Ocak (DHA)-Dünyada basın özgürlüğünün korunması mücadelesinde önde gelen kuruluşlardan birisi olan Washington merkezli Özgürlük Evi (Freedom House), 2017 yılına ilişkin Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıkladı. 'Demokrasi Krizde' başlıklı raporda Türkiye ilk kez 'özgür olmayan' ülkeler kategorisine düşürüldü. Türkiye daha önce 'kısmen özgür' kategorisinde yer alıyordu. Özgürlük Evi'nin raporunda, Türkiye'nin özgürlük notu geçen yıla göre 6 puan geriledi.

Dünya genelinde özgürlüklerin durumunu izleyip değerlendiren Özgürlük Evi, Türkiye'nin 'kısmen özgür' sınıflandırmasından, 'özgür değil' sınıflandırılmasına düşürülmesinin nedenini 'Dünyada Özgürlükler raporlarında uzun ve giderek hızlanan düşüşünün bir sonucu' olarak açıkladı. Raporda düşüşün nedeni olarak, 'gücü cumhurbaşkanlığında toplayan, temelden kusurlu anayasa referandumu, seçilmiş belediye başkanlarının hükümet tarafından atananlarla değiştirilmesi, insan hakları savunucuları ve 'devlet düşmanı' olarak nitelenen kişilere yönelik keyfi kovuşturmalar, devlet memurlarına yönelik sürmekte olan temizlik operasyonları' gösterildi. Raporda 'Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ve bundan 10 yıl önce özgürlükler konusunda umut vaat eden bazı ülkelerin şimdi otoriter yönetimlere kaydığı' görüşüne yer verildi. Özgürlük Evi'nin raporunda, Türkiye'nin özgürlük notunun 2014 yılından bu yana hızlı bir düşüş gösterdiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı: 'Bu durum, basına, sosyal medya kullanıcılarına, protestoculara, siyasi partilere, yargıya ve seçim sistemine yönelik artan saldırılar dizisinden kaynaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, giderek daha kötüleşen yerel ve bölgesel güvenlik ortamında devlet ve toplum üzerinde kişisel denetim kurmak için uğraşıyor. Erdoğan, iktidar partisi içindeki eski ortaklarını ve rakiplerini devre dışı bıraktı, medya sahipliğini kendi kişisel gereksinimlerine göre yeniden biçimlendirdi. 15 Temmuz darbe girişiminin karşılığı giderek büyüyen bir cadı avına dönüştürüldü. Bu kapsamda yaklaşık 60 bin kişi tutuklandı, 160'ı aşkın medya kurumu kapatıldı ve 150'den fazla gazeteci hapse atıldı. Parlamentodaki üçüncü büyük partinin liderleri cezaevinde ve ülke genelinde 100'e yakın belediye başkanı, Olağanüstü Hal yasaları ya da cumhurbaşkanının kişisel siyasi baskısı nedeniyle görevden alındı. Hükümet, baskıcı uygulamalarını Türkiye sınırları dışına kadar taşıdı. İnterpol'ü yurtdışındaki eleştirel kişileri yakalamak için kırmızı bülten yağmuruna tuttu'. Rapora göre küresel özgürlükler 12 yıldır sürekli gerileme kaydediyor. 2017'de de 71 ülkede siyasi haklar ve sivil özgürlüklerde net gerilemeler görülürken, sadece 35 ülkede durum iyileşme gösterdi.

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