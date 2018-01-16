Türkiye'nin özgürlük notu 6 puan geriledi 

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK, (DHA)- WASHINGTON merkezli Özgürlük Evi (Freedom House), 2017 yılına ilişkin açıkladığı 'Basın Özgürlüğü Raporu'nda Türkiye, ilk kez 'özgür olmayan' ülkeler kategorisine düşürüldü. Daha önce 'kısmen özgür' kategorisinde yer alan Türkiye'nin özgürlük notu da geçen yıla göre 6 puan geriledi.

Dünyada basın özgürlüğünün korunması mücadelesinde önde gelen kuruluşlardan birisi olan Washington merkezli Özgürlük Evi'nin 'Demokrasi Krizde' başlıklı raporunda Türkiye'nin 'kısmen özgür' sınıflandırmasından, 'özgür değil' sınıflandırılmasına düşürülmesinin nedeni, 'Dünyada Özgürlükler raporlarında uzun ve giderek hızlanan düşüşünün bir sonucu' olarak açıklandı. Raporda düşüşün nedeni olarak, 'gücü cumhurbaşkanlığında toplayan, temelden kusurlu anayasa referandumu, seçilmiş belediye başkanlarının hükümet tarafından atananlarla değiştirilmesi, insan hakları savunucuları ve 'devlet düşmanı' olarak nitelenen kişilere yönelik keyfi olduğu ileri sürülen kovuşturmalar gösterildi.

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