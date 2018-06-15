Türkiye'nin Rusya'yla Ortak Füze Üretme Teklifi Gerçekçi mi?

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı, “"S400’lerle alakalı, deniyor ki ‘yapmayacaksınız’. Niye yapmayalım? ‘Bu NATO konseptine terstir. NATO Genel Sekreteri ‘karışamayız’ diyor. Yunanistan'ın S-300'leri var. Ona böyle bir şeyi söylemiyorsun. Türkiye'ye gelince böyle bir takılma politikası, bunu anlamak mümkün değil. Biz kendi ihtiyacımız olan savunma sanayiine yönelik kendi ihtiyacımız olan ne gerekiyorsa bunların gayreti içindeyiz. Şu anda kredi noktasında Rusya bize sağ olsun çok uygun şartlarda kredi verdi. Hem de işin ikinci, üçüncü kademesinde ortaklaşa bir üretime gireceğiz” dedi.

Erdoğan, ortak S-500 üretimi için teklif yaptığını açıkladı

Türkiye’nin Rusya’yla S-400 anlaşması yapmasını eleştiren NATO’daki müttefiklerine tepki gösteren Erdoğan, Yunanistan’ın sahip olduğu S-300’lere tepki gösterilmediğini bir kez daha hatırlattı.

24 Haziran Seçimleri’nde yeniden cumhurbaşkanlığına aday olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 24 televizyonunda katıldığı bir televizyon programında bu konuyla ilgili ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

Aralık ayında Rusya Federasyonu’yla 4 adet S-400 hava savunma sistemi bataryası alım anlaşması imzalayan Türkiye, 2020 yılında Rusların devreye sokmaya planladığı, atmosferin üst katmanlarındaki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğu belirtilen yeni nesil hava savunma sistemi S-500’lerin üretimi için Moskova yönetimine işbirliği önerdi.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Sezer, “Bu açıklama seçim öncesi gündem yaratmaya yönelik bir açıklama olarak değerlendirilebilir. Türk medyası da fazla ciddiye almamış olmalı ki gündemde ilk sıralara taşımadı. Türkiye'nin S-400'lerim ortak üretimde ısrarcı olduğunu biliniyor. Ancak Rusların bu talebe kesin dille ‘hayır’ dedikleri de sır değil. Zaten yapılan anlaşma ile S-400'lerin sadece satın alınması gündemde. Bu anlaşmanın realize olması bugün bile hala tartışmalı iken , ABD'den bu yöndeki baskılar artarken S-500 üretimi konusunu değerlendirmek için çok erken. Zaten Rus uzmanlar da benzer düşünüyor” dedi.

Aydın Sezer: “S-400 anlaşmasının realize olması hala tartışmalı iken ortak S-500 üretimi hakkında yorum yapmak için erken”

Kanal 24 Televizyonu’nun genel yayın yönetmeni Murat Çiçek’in “inşallah S-500’leri de birlikte yaparız” yorumu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onu da beraber yapacağız, o teklifi yaptım” diye konuştu.

Aydın Sezer’in atıfta bulunduğu Natsionalya Oborona editörü İgor Korotçenko, Rus yayın organı Sputnik’e verdiği mülakatta “bu tamamen siyasi nitelikli bir açıklama. S-500’ler yeni geliştiriliyor. Bugün için Rusya ve Türkiye’nin S-500’ler, üreteceğini söylemek gerçekçi değil” yorumunu yaptı.

Doçent Güneş: "S-400 yazılımı konusunda istenen şekilde yol alınabilmiş değil"

Türkiye-Rusya ilişkilerini yakından takip eden İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Hakan Güneş de Erdoğan’ın sözlerini yaklaşan seçimlerle ilişkili olduğu kanaatinde.

Amerika’nın Sesi’ne kısa bir değerlendirmede bulunan Doçent Güneş, “Türkiye ile Rusya hala S-400 üzerindeki pürüzleri giderebilmiş değil. Rus uzmanlar, S-400 yazılımları konusunda istenen şekilde yol alınabilmiş değil. Ancak Türkiye’nin bu durumu NATO ve müttefiklerine karşı koz olarak kullandığı açık. Bu açıklamanın seçim sürecinde geldiği de not edilmeli” dedi.

Aralık 2017’de Rusya’yla S-400 alım ve kredi anlaşması imzalayan Türkiye, bu füze savunma sistemine sahip olacak ilk NATO üyesi. 2,5 milyar dolara mal olan dört füze bataryasının sevkiyatının 2020 yılının mart ayında başlaması bekleniyor.

