Türkiye’nin S-400 Alımına İlişkin Eleştirilere Mattis de Katıldı

Türkiye’den Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planlarından tüm NATO genelinde kaygı duyduklarını söyledi.

Mattis, “NATO kurulduğundan bu yana hiç rastlanmayan türden bir aykırı (davranış) gibi göründüğünü söylemek abartma olur mu?” sorusunu, “Bence olmaz. Bence bu doğru (bir tespit) ve çok fazla kaygıya neden oldu” diye yanıtladı.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, gelecek günlerde Suriye’nin doğusunda IŞİD militanlarına karşı “yeniden enerji kazanmış” bir çaba beklediğini söyledi.

Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu’nun oturumunda konuşan Mattis, IŞİD’in hala elinde tuttuğu toprakları kastederek, “Önümüzdeki günlerde orta Fırat Nehri Vadisi ve ‘halifelik’ coğrafyasına karşı yeniden enerji kazanmış bir çaba göreceksiniz” dedi.

Suriye’den şu anda çekilmediklerini vurgulayan Mattis, IŞİD militanlarına karşı sınırın Irak tarafında da operasyonların artmasını beklediğini belirtti. Mattis, IŞİD’e karşı mücadelenin daha fazla bölgesel destek almak suretiyle genişleyeceğini de kaydetti.