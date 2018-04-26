Türkiye’nin S-400 Alımına İlişkin Eleştirilere Mattis de Katıldı

Türkiye’den Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planlarından tüm NATO genelinde kaygı duyduklarını söyledi.
Mattis, “NATO kurulduğundan bu yana hiç rastlanmayan türden bir aykırı (davranış) gibi göründüğünü söylemek abartma olur mu?” sorusunu, “Bence olmaz. Bence bu doğru (bir tespit) ve çok fazla kaygıya neden oldu” diye yanıtladı.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, gelecek günlerde Suriye’nin doğusunda IŞİD militanlarına karşı “yeniden enerji kazanmış” bir çaba beklediğini söyledi.
Senato Silahlı Hizmetler Komisyonu’nun oturumunda konuşan Mattis, IŞİD’in hala elinde tuttuğu toprakları kastederek, “Önümüzdeki günlerde orta Fırat Nehri Vadisi ve ‘halifelik’ coğrafyasına karşı yeniden enerji kazanmış bir çaba göreceksiniz” dedi.
Suriye’den şu anda çekilmediklerini vurgulayan Mattis, IŞİD militanlarına karşı sınırın Irak tarafında da operasyonların artmasını beklediğini belirtti. Mattis, IŞİD’e karşı mücadelenin daha fazla bölgesel destek almak suretiyle genişleyeceğini de kaydetti.
Savunma Bakanı Mattis, Fransa’nın da son iki hafta içerisinde özel kuvvetlerle Suriye’de militan gruba karşı mücadeleye katkısını güçlendirdiğini kaydetti.
Oturumda Mattis’e Amerika’nın Suriye’den askerlerini çekmesi ihtimali hakkında sıkça sorular yöneltildi. Mattis, ABD’nin, IŞİD militanlarının yeniden ortaya çıkamamasını garantiye almak için Suriye’de bir “koruma gücü” bulundurmadığı takdirde “muhtemelen bundan pişman olacağını” söyledi. Mattis, Amerikan güçlerinin herhangi bir çekilme işleminin koşullara bağlı olacağını da ifade etti.
“IŞİD’in yeniden ortaya çıkmaya yönelik herhangi bir girişimine karşı baskıyı sürdürebilecek yerel güçler oluşturmalıyız” diyen Mattis, bu bağlamda, ABD güçleri olmadan yerel “koruma” ortaklarına sahip olmanın risk taşıyıp-taşımadığı sorusunu, “Bundan muhtemelen pişmanlık duyacağımızdan eminim” diye yanıtladı.
“İran nükleer anlaşmasını hala değerlendiriyoruz”
İran’la nükleer anlaşmanın da gündeme geldiği oturumda Mattis, yönetimin hala, İran nükleer anlaşmasının Başkan Donald Trump’ı anlaşmada kalmaya ikna edecek düzeyde geliştirilip geliştirilemeyeceğini değerlendirdiğini söyledi.
Bu anlaşmaya başından bu yana şiddetle itiraz eden Trump’ın 12 Mayıs’a kadar anlaşmadan çekilip-çekilmeme konusunda bir karar vermesi bekleniyor.
Mattis geçmişteki açıklamalarında ABD’nin anlaşmada kalmaya devam etmesi gerektiğine inandığını söylese de Senato’daki oturumda bir görüş beyan etmedi. Ancak Mattis, anlaşmanın geliştirilmesi konusunda Avrupalı müttefiklerle görüşmelerin hala sürdüğünü kaydetti.
Savunma Bakanı Mattis, Amerika’nın İran anlaşmasından çekilmesi halinde bu durumun Kuzey Kore’yle bir anlaşmaya varmayı olumsuz etkilemeyeceğini de savundu.
Nükleer anlaşmanın, İran’ın bu anlaşmaya uyduğunun doğrulanmasına yönelik “sağlam” mekanizmalar içerdiğini de belirten Mattis, “Neredeyse İran’ın hile yapmaya çalışabileceği varsayımıyla hazırlanmış” dedi.
Mattis, İran’ın nükleer silah programını gizlemeyi içeren bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekti ve bu ülkenin, Beşar Esat’a ve Yemen’deki taşeron güçlerine desteği gibi faaliyetlerine dikkati çekti.
Anlaşmanın “mükemmel” olmadığı şeklindeki görüşünü yineleyen Mattis, “Elbette anlaşmanın geliştirilebilecek unsurları var” dedi.
Türkiye’ye S-400 eleştirisi
ABD Savunma Bakanı Mattis bir senatörün sorusu üzerine, Türkiye’den Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma planlarından tüm NATO genelinde kaygı duyduklarını söyledi.
Mattis, “NATO kurulduğundan bu yana hiç rastlanmayan türden bir aykırı (davranış) gibi göründüğünü söylemek abartma olur mu?” sorusunu, “Bence olmaz. Bence bu doğru (bir tespit) ve çok fazla kaygıya neden oldu” diye yanıtladı.
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