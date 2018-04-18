Türkiye’nin Yaklaşımı: ‘AB Bizi Anlamadı’

Türkiye, AB Komisyonu’nun olağanüstü hal (OHAL) rejimi başta olmak üzere sert eleştirilerde bulunduğu ülke raporunu “kabul edilemez” bulduğunu açıklayarak, “AB Komisyonu, içinden geçmekte olduğumuz dönemin zorluklarını anlamak istemediğini bu raporda da göstermiştir” açıklaması yaptı. Türk hükümetinden AB’nin hazırladığı “2018 Türkiye Ülke Raporu ve Genişleme Stratejisi Belgesi”ne ilişkin ilk resmi açıklamayı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yaptı. Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ise, Bakanlar Kurulu öncesinde yapacağını duyurduğu basın toplantısında nihai raporu görmek için birkaç kez erteledi ve ardından da iptal etti. Çelik’in, yarınki (18 Nisan) basın toplantısıyla raporu kapsamlı şekilde değerlendireceği açıklandı. Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı ise, gece yarısına doğru yazılı açıklama yaptı. Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasındaki basın toplantısında, “AB Türkiye'ye karşı objektif eşit ve adil bugüne kadar hiç olmadı. Şimdi raporda Türkiye’nin AB’den uzaklaştığı ifade ediliyor. Türkiye yarım asrı geçkin bir süredir AB’nin kapısında tam üyelik hedefiyle ısrarla beklemektedir. Türkiye, AB’ye tam üyelik hedefinden AB ve üye ülkelerce Türkiye’ye karşı uygulanan haksız politikalar nedeniyle bugüne kadar vazgeçmemiştir. Ancak maalesef Türkiye ile aynı ekonomik şartları aynı siyasi ve hukuki şartları taşımayan, Türkiye’den çok geri olan pek çok ülkeyi AB’ye tam üye yaptıkları halde ısrarla Türkiye’ye karşı olumlu adımlar atmamakta direniyorlar. Uzunca bir zamandır açılan fasılların kapatılmaması, yeni fasıl açılmaması ve bu noktada Türkiye’ye karşı adil olmayan, subjektif olan ve bundan önceki üye olan ülkelerle Türkiye’ye karşı eşit olmayan yaklaşımlar ortaya koymuşlardır. Burada AB’den uzaklaşan Türkiye değil, tam üyelik konusunda tarafsız olmayan, tarafsız davranmayan, maalesef taraflı olan, eşit davranmayan AB’dir” dedi.

Türkiye’nin AB hedefinden vazgeçmeye niyeti olmadığını da söyleyen Bozdağ’ın, Türkiye’nin uzun süredir izlediği restleşme politikasını yinelediği de görüldü. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sıklıkla dile getirdiği sözleri tekrarlayarak, Türkiye’nin “ipleri kopartma hamlesini AB yapmalı” tezini ifade etti. Bozdağ, “Eğer onlar vazgeçmeye niyetleniyorlarsa o zaman çıksınlar desinler ki “ biz Türkiye'ye ilişkin kanaatlerimizi değiştirdik, vazgeçtik” desinler. Biz bunu da defalarca kendilerine ifade ettik” diye konuştu. AB’nin Fethullahçı Terör Örgütü’ne ilişkin ifadelerine de gönderme yapan Bozdağ, “FETÖ/PDY bir terör örgütüdür. AB Komisyonu’nun bunu kabul etmesi kabul etmemesi bu gerçeği değiştirmez. AB’nin herhangi bir ülkesinde devletin imkânlarını alıp vatandaşlara ölüm kusan bir terör örgütü olsa, onlar buna Türkiye terör örgütü demese rıza gösteriler mi, göstermezler. O nedenle FETÖ /PDY bir terör örgütüdür. Onlar kabul etse de etmese de terör örgütüdür. Süslü bazı lafları bizim karnımız tok. Biz icraata bakıyoruz. Raporun içerisinde bazı olumlu açıklamalar var ama bu olumlu açıklamalar Türkiye yapılan haksızlığı örtmeye yetmez” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı: ‘AB kendi değerlerini hiçe saymıştır’ Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, “ Ne yazık ki AB Komisyonu, içinden geçmekte olduğumuz dönemin zorluklarını anlamak istemediğini bu raporda da göstermiştir. Defalarca tüm belgelerle anlatmamıza rağmen Komisyon objektif ve dengeli olamamıştır. Türkiye’nin katılım sürecini suni ve siyasi blokajlarla engelleyen AB’nin Türkiye’nin AB’den uzaklaştığını iddia etmesi tutarsızlıktır. Ezcümle, rapor Türkiye gerçeklerini anlamaktan ve bundan dolayı da amacına hizmet etmekten uzak düşmüş; bunun yanı sıra malum üye ülkelerin haksız çıkarlarını, hukukun üstünlüğü gibi evrensel bir kavramdan önde tutarak AB’nin kendi değerlerini de hiçe saymıştır” denildi. Türkiye başta PKK, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere aynı anda birçok terör örgütüyle mücadele ettiğini kaydeden açıklamada, “Raporda devletimize, parlamentomuza ve milletimize alçakça saldıran FETÖ tehdidine değinilmemesini vahim bir eksiklik olarak görmekteyiz” değerlendirmesi de yapıldı. Türkiye’nin terör örgütleriyle mücadele etmesiyle AB’nin güvenliğine katkı sağladığı da belirtilerek, “Bu vesileyle, PKK/PYD/YPG’nin AB ülkelerinin kendi kamu düzenleri ve güvenliği için ciddi bir tehdit olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz” ifadeleri kullanıldı.