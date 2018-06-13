Türkiye’nin Yanıt Aradığı Soru: ‘HDP Barajı Aşabilecek mi?’

24 Haziran Seçimleri’ne dair en merak edilen soruların başında cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turda bitip bitmeyeceği kadar HDP’nin %10 seçim barajını aşıp aşamayacağı geliyor.
2015’te yapılan her seçimde de barajı aşan HDP, 7 Haziran 2015 Seçimlerinde 81, 1 Kasım 2015 Seçimleri’nde 59 milletvekili çıkardı.
Seçim anketlerine bakılırsa HDP barajın çevresinde dolaşıyor. Peki HDP barajı aşamazsa ne olacak?
Buldan: HDP’siz bir parlamentoda çoğunluk AKP’nin olur
Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin barajı aşamaması halinde bundan en büyük kar sağlayacak partinin Adalet ve Kalkınma Partisi olacağını söylüyor.
Buldan, “Biliyorsunuz bölge HDP ile AKP var. Biz seçim oyunlarıyla birlikte bir şekilde barajı aşamazsa bölgede 50 milletvekili Türkiye genelinde çıkarmamız muhtemel 70 ila 80 milletvekili bir ikisi dışında doğrudan AKP’ye geçecek. Bu da HDP’siz bir parlamentoda AKP’nin parlamentoda çoğunluğu sağlaması demek. Ama HDP’nin barajı aşması halinde AKP artı MHP’nin dahi mecliste çoğunluğu sağlaması mümkün olmayacak” dedi.
Buldan kendi ellerinde bulunan seçim anketlerine göre “bıçak sırtı” durumun sürdüğünü ifade etti.
Geleneksel olarak HDP’ye mesafeli olan ancak 7 Haziran Seçimleri’nde olduğu gibi muhalefet partisinin barajı aşması için oy veren Batı’daki sol, sosyal demokrat, demokrat seçmenin bir bölümünün yeniden HDP için stratejik kullanması mümkün mü?
Doçent Akça: Batıdaki sol, sosyal demokrat seçmenin bir bölümü stratejik oy kullanacak
Siyaset bilimci İsmet Akça’ya göre, büyük şehitlerde ve sahil kentlerde yaşayan seçmenlerde bu konuda bir mobilizasyon gözlemleniyor.
Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Doçent Akça, “Araştırmalar 7 Haziran tarihindeki seçimlerde %13,1 oy olan HDP’nin bu rakamın 1 veya 1,5 puanını Batıda stratejik oy kullanan seçmenden aldığını gösteriyordu. Sonra bu seçmenin önemli bir bölümlü çatışmalı süreç nedeniyle 1 Kasım’da HDP’ye tercih etmedi. Ben 24 Haziran Seçimleri öncesi 7 Haziran öncesi havanın estiğini görüyorum. Türkiye’nin batısında CHP seçmenin bir kısmı ya da kendisini daha solda tarif eden seçmen stratejik hesap yapıyor. Bu seçmen HDP’nin meclise giremediği bir tabloda AKP-MHP’nin tek adam rejimin daha da feci bir alacağının farkında. Stratejik oy kullanacak seçmen HDP’nin olmadığı bir parlamentoda denge-fren mekanizması olmayacağını düşünüyor. Başkanlıkta Muharrem İnce’ye buna karşılık parti olarak da HDP’ye yönelecek dikkate değer bir seçmen grubu var” dedi.
Erdoğan HDP’ye sık sık yükleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan da seçim kampanyasında HDP’yle ilgili üslubunu sertleştiriyor.
Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu Kocaeli’de düzenlediği mitingde HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hakkında “Şu anda tutuklu mu bu adam, tutuklu, bitti. Bir an önce adalet kararını vermesi lazım aslında. Çünkü bu kadar insanın ölümüne neden olan birisini önce o ölenlerin ailelerine sormak lazım. ‘Ne düşünüyorsunuz?' Yasin Börü'nün annesine sormak lazım ‘ne diyorsunuz?'” dedikten sonra kalabalığın ‘idam’ sloganları atması üzerine “, parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı, ben bunu çoktan onaylardım” dedi.
Temelli: Erdoğan’ın tek derdi HDPyi baraj altı bırakmak
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Erdoğan’ın tek adam rejime devam etmek için öncelikli hedefinin HDP’nin barajı aşmasını engellemek olduğunu söylüyor.
Amerika’nın Sesi’ne konuşan Temelli, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP’yi kriminalize etme tutumunu 7 Haziran Seçimleri ve 1 Kasım Seçimleri’nde olduğu gibi şimdi de sürdürüyor. Tek derdi HDP’yi baraj altında bırakmak. Biliyor ki HDP’yi baraj altında bırakamazsa iktidar gidecek. HDP baraj altında kalırsa parlamentoda çoğunluğu alacak, ikinci turda da başkan olacak. HDP’yi baraj altında bırakmak için söylediği (Kobani isyanı 7 Haziran Seçimleri sonrası yapıldı gibi) yalanlarla insanların arasına nefret tohumu ekmeye devam ediyor. Buna izin vermeyeceğiz. TSK’nin Kandil operasyonu da Erdoğan’ın halkın aklını çelmek için Erdoğan’ın kurduğu bu oyun. Ama muhalefet partileri de tepkilerini gösterdi ve bunun bir oyun olduğunu söylediler. 24 Haziran’da Erdoğan’ı da çevresindekileri de hepsini süpürüp faşizmin çöplüğüne atacağız” dedi.
Kandil operasyonu stratejik oy kullanacak seçmeni etkiler mi?
Peki HDP Eş Genel Başkanı’nın da dikkat çektiği Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ın Kandil bölgesindeki PKK hedeflerine başlattığı askeri operasyon, 7 Haziran Seçimleri sonrası artan şiddet ortamı sonucu HDP’nin yanından çekilen seçmeni bir kez daha etkileyebilir mi?
İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Görkem Doğan, seçimlere bu kadar kısa süre başlatılan askeri operasyonun seçmenin eğilimini değiştirmeyeceği kanaatinde.
Dr. Doğan: Seçime 10 gün kala başlatılan operasyon seçmeni etkilemez
Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Dr. Doğan, “Bire bir karşılaştığım örneklerde HDP’ye oy verme eğilimi çok yaygın. CHP tabanında hakim görüş şu: HDP barajı aşamazsa CHP %30 oy alsa bile parlamentoda AKP-MHP ittifakının çoğunluğunu engelleyemiyor. Bu nedenle CHP tabanında özellikle Orta Anadolu Alevilerinde başkanlıkta İnce, mecliste HDP eğilimi var. Bir askeri operasyon hele de seçimlere 10 gün kala yapılan bir askeri operasyonun bu stratejik oy verme eğilimini tersine çevirmesi çok mümkün değil. Bunun tek istisnası hiç kimsenin istemeyeceği dramatik sonuçları olan bir terör eylemi olabilir” dedi.
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