Türkiye’nin Yanıt Aradığı Soru: ‘HDP Barajı Aşabilecek mi?’

Buldan, “Biliyorsunuz bölge HDP ile AKP var. Biz seçim oyunlarıyla birlikte bir şekilde barajı aşamazsa bölgede 50 milletvekili Türkiye genelinde çıkarmamız muhtemel 70 ila 80 milletvekili bir ikisi dışında doğrudan AKP’ye geçecek. Bu da HDP’siz bir parlamentoda AKP’nin parlamentoda çoğunluğu sağlaması demek. Ama HDP’nin barajı aşması halinde AKP artı MHP’nin dahi mecliste çoğunluğu sağlaması mümkün olmayacak” dedi.

Buldan kendi ellerinde bulunan seçim anketlerine göre “bıçak sırtı” durumun sürdüğünü ifade etti.

Geleneksel olarak HDP’ye mesafeli olan ancak 7 Haziran Seçimleri’nde olduğu gibi muhalefet partisinin barajı aşması için oy veren Batı’daki sol, sosyal demokrat, demokrat seçmenin bir bölümünün yeniden HDP için stratejik kullanması mümkün mü?

Doçent Akça: Batıdaki sol, sosyal demokrat seçmenin bir bölümü stratejik oy kullanacak

Siyaset bilimci İsmet Akça’ya göre, büyük şehitlerde ve sahil kentlerde yaşayan seçmenlerde bu konuda bir mobilizasyon gözlemleniyor.

Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Doçent Akça, “Araştırmalar 7 Haziran tarihindeki seçimlerde %13,1 oy olan HDP’nin bu rakamın 1 veya 1,5 puanını Batıda stratejik oy kullanan seçmenden aldığını gösteriyordu. Sonra bu seçmenin önemli bir bölümlü çatışmalı süreç nedeniyle 1 Kasım’da HDP’ye tercih etmedi. Ben 24 Haziran Seçimleri öncesi 7 Haziran öncesi havanın estiğini görüyorum. Türkiye’nin batısında CHP seçmenin bir kısmı ya da kendisini daha solda tarif eden seçmen stratejik hesap yapıyor. Bu seçmen HDP’nin meclise giremediği bir tabloda AKP-MHP’nin tek adam rejimin daha da feci bir alacağının farkında. Stratejik oy kullanacak seçmen HDP’nin olmadığı bir parlamentoda denge-fren mekanizması olmayacağını düşünüyor. Başkanlıkta Muharrem İnce’ye buna karşılık parti olarak da HDP’ye yönelecek dikkate değer bir seçmen grubu var” dedi.