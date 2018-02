Türkiye'ye Afrin'deki sivil kayıplarda ihmal suçlaması

Erdoğan'dan sivil can kaybı iddialarına tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunda sivil can kaybı yaşandığına dair basına yansıyan haberlerle ilgili ABD'ye tepki göstermişti. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Adrian Galloway'i kastederek şöyle demişti:

"Bizi en çok üzen, müttefikimiz olarak gördüğümüz, siyasi ve askeri alanda çok derin ilişkilerimizin bulunduğu kimi ülkelerin sergilediği riyakarlık, hatta ciddiyetsizliktir. İşte dün bu ülkelerden birinin güya savunma bakanlığı sözcüsü çıkıyor, yüzü kızarmadan, utanmadan, sıkılmadan Afrin'de sivillerin öldüğünü, insanların şiddet yüzünden evine dönemediğini söylüyor. Be vicdansız, be ahlaksız, Doğu Guta'da her gün yüzlerce çocuğun, kadının, yaşlının, sivilin alçakça katledilmesinden en küçük bir rahatsızlık duymuyorsun, burada teröristlere karşı verilen bu mücadeleden rahatsızlık duyuyor ve yalan yanlış haberler yayıyorsunuz."

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de Zeytin Dalı Harekâtı'nda sivillerin hayatını kaybettiğine dair çıkan haberleri daha önce yalanlamıştı.

DW,DHA/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe