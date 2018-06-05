HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Türkiye'ye AİHM'den 'trafik' cezası

05.06.2018 18:08 | Son Güncelleme

AİHM ilk kez bir trafik kazasıyla ilgili davada Türkiye'yi yaşam hakkı ihlalinden mahkum etti.

Türkiye'ye AİHM'den 'trafik' cezası

Türk mahkemeleri bozuk bariyerin sorumlusu olan belediye yerine kazada eşini kaybeden davalıyı kusurlu bulmuştu.Hasarlı trafik bariyerlerinin onarılmaması bir devletin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından mahkum edilmesine neden olabilir. AİHM, 2008 yılında İzmir’de meydana gelen bir trafik kazasında, kırık metal bariyerlere çarpan otomobili şarampole yuvarlanan Fatih Çakır ve kızının yaşam haklarının ihlal edildiği sonucuna vardı.

İzmir’im Bornova ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi’nde 25 Ekim 2008 tarihinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden 29 yaşındaki Fatih Çakır’ın aracı, metal bariyerlere çarpmasına rağmen yol seviyesinden yaklaşık altı metre aşağıdaki şarampole savrulmuştu. Kazada Fatih Çakır’ın eşi Yeşim Çakır hayatını yitirmiş, henüz bir yaşındaki kızları Merve Nisa Çakır ise hafif yaralanmıştı. Trafik polisinin kaza sonrası derlediği tutanakta, otomobilin kaza anında çarptığı metal bariyerlerin kaza öncesi hasarlı olduğu not edilmişti.

İzmir Belediyesi’ne dava

Fatih Çakır, eşinin ölümüne neden olduğunu savunduğu hasarlı bariyerleri onarmakla yükümlü İzmir Belediyesi’ne karşı Mayıs 2009’da İzmir İdare Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Çakır dava başvurusunda kazanın meydana geldiği yolun durumu ve bu yolda bugüne kadar gerçekleşen trafik kazalarıyla ilgili ekspertiz talebinde bulundu. Ancak mahkeme bu taleplerin hiçbirini dikkate almadı. Mahkeme 27 Mayıs 2010 tarihinde açıkladığı kararında Çakır’ı “kazanın tek sorumlusu” olarak gösterdi ve belediyeye karşı davasını geri çevirdi. Çakır’ın Danıştay’a yaptığı temyiz başvurusu da sonuçsuz kaldı.

AİHM süreci

Konuyu 2011 yılında AİHM gündemine taşıyan Fatih Çakır ve kızı, devlet makamlarının yol bakımını gerektiği gibi yapmayarak eşinin ölümüyle sonuçlanan kazanın bu şekilde gerçekleşmesine neden olduğu tezini savundu. Bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkıyla ilgili 2’nci maddesine aykırı olduğunu öne sürdü.

Türk hükümeti, dava için Strasbourg’a gönderdiği savunmada sadece İzmir İdare Mahkemesi’nin kararını savunmakla kalmadı, “kazaya aşırı hız neden oldu” iddiasını da ortaya attı. Ancak AİHM, “aşırı hız” tezinin Türkiye’de kazayla ilgili idari ve cezai hiçbir süreçte gündeme gelmediğini hatırlatıp, Türk hükümetinin bu tezini kabul edilemez buldu.

Gerekçeli kararda, yargının usulen hata yaparak bir kişinin yaşamını yitirmesine neden olan kazayla ilgili yeterli soruşturma gerçekleştirmediği, devletin de böylelikle vatandaşının hayatını koruma konusundaki “pozitif yükümlülüğünü” yerine getirmediği belirtildi. AİHM, bu tespitlerden yola çıkarak, AİHS’nin 2’nci maddesinin ihlaline hükmetti.

Ankara, karar gereği davacı baba kıza 10 bin euro manevi tazminat, 2 bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek.

Yeniden yargılama olabilir

Davacı baba-kızın avukatı İmdat Ataş, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, AİHM’nin “emsal bir karar aldığını” söyledi. Ataş, AİHM’nin yaşam hakkı ihlali kararlarını genelde ceza soruşturmalarında verdiğini, ancak ilk defa bir trafik kazasıyla ilgili idari bir davada ve bu kadar somut biçimde yaşam hakkı konusunda devletin pozitif yükümlülüğünü öne çıkardığını ifade etti. Ataş, kararın kesinleşmesiyle birlikte yeniden yargılama için başvurabilecekleri sinyali verdi.

Türk hükümetinin üç ay içinde itraz etmemesi halinde karar kesinleşmiş olacak.

Kayhan Karaca / Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı! Bu ilişki Defne Samyeli'ye yaradı!
ABD Avrupa'da bölünmeyi tahrik ediyorABD Avrupa'da bölünmeyi tahrik ediyor
Trump Philadelphia Eagles’ı Beyaz Saray’da Ağırlamaktan VazgeçtiTrump Philadelphia Eagles’ı Beyaz Saray’da Ağırlamaktan Vazgeçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

İlginizi Çekebilir

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Bu kavunların tanesi 70 bin TL!

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, röntgen çeken doktor şaşkına döndü

ABD ordusunun UFO raporu korkuttu! 14 yıl sonra ortaya çıktı!

ABD ordusunun UFO raporu korkuttu! 14 yıl sonra ortaya çıktı!

'Mastürbasyon' skandalında flaş gelişme

'Mastürbasyon' skandalında flaş gelişme

YPG'den flaş hamle! Geri çekiliyorlar

YPG'den flaş hamle! Geri çekiliyorlar

Hamaney'den dünyayı şoke eden 'nükleer' açıklaması

Hamaney'den dünyayı şoke eden 'nükleer' açıklaması

ABD'de bir kadın kocasını kedisi için öldürdü

ABD'de bir kadın kocasını kedisi için öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.