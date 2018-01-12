Türkiye'ye dönmek için sabırsızlanıyorlar

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş de Avusturya’da düzenlenen ve pazar günü sona erecek uluslararası turizm fuarında benzeri bir izlenim edindiğini açıkladı. Fuarda Alanya’yı tanıttıklarını belirten Güneş, “Fuarda ALTAV olarak tanıtım faaliyetlerimize devam ettik. Avrupa pazarı ile yaşanan siyasi krize ilk tepkiyi veren Avusturya olmuştu. Son iki yılda tüm Avrupa’da olduğu gibi Avusturya pazarında da gerileme oldu. 2018 yılı rezervasyonlarında yükseliş başlamış durumda. Artış yüzde 15 civarında” dedi.

Aynı gün benzeri bir açıklama Hollanda’nın Utrecht kentinden geldi. Utrecht Turizm Fuarı’na katılan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, fuara yönelik izlenimlerin anlatırken, “Hollanda’da işler yolunda. İlk günden gördük ki Hollandalılar Türkiye’yi gerçekten özlemiş. Bu seneki ilgi geçen yıldan en az iki kat fazla” demişti.

Almanya’nın önde gelen turizm şirketi TUI, Türkiye’ye yönelik rezervasyonlarda yüzde 70’lik artış olduğunu, Türkiye’nin biz kez daha Alman turistlerin gözdesi haline geldiğini açıklamıştı.

ZİYARET OLUMLU ETKİ YAPACAK

Bu ay içinde Avusturya Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’ye gidecek olmasının da Türkiye turizmine olumlu katkı yapacağını belirten Güneş, “ilişkilerin normalleşme sürecine gireceği yönünde görüş var. Tur operatörleri, bir aksilik yaşanmaması durumunda 2014 rakamı olan 512 bin kişi sayısına adım adım 2019 yılında ulaşacağımız bilgisi verdi” dedi.

ÇOK İLGİ GÖSTERECEKLER

Viyana Kültür ve Tanıtma Müşavirliği Sorumlusu Hilal Demirel de, “Standımızı ziyaret eden birçok ziyaretçiden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Özellikle Avusturyalılar ‘Türkiye’yi özlediklerini, geri dönmek için sabırsızlandıklarını’ bize ifade ediyorlar. Özellikle kasım ayında Avusturya’dan ülkemize gelen ziyaretçi sayısında yüzde 11.25 oranında artış gözlemlendi. Bunu 2018 yılında Avusturyalıların Türkiye’ye daha çok ilgi göstereceklerinin bir işareti olarak yorumluyoruz” açıklamasını yaptı.

38 MİLYON TURİST, 30 MİLYAR DOLAR GELİR

Bu arada Burdur’da bazı açılışlara katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Geçen yıla göre erken rezervasyonlarda yüzde 40’lık artış var. Bu da önümüzdeki sezonun iyi geçeceğini ortaya koyuyor. 38 milyon turist hedefimiz var. Yine 30 milyar dolar gelir ümit ediyoruz. Rekor, 2014 yılındaydı. Bu yıl, 2014 yılını geçeceğimizi ümit ediyorum” dedi.