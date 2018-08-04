Türkiye’ye ‘Ezidi Soykırımı’nı Tanıma Çağrısı

IŞİD, 3 Ağustos 2014 günü Şengal’e düzenlediği saldırıda kasaba merkezini ele geçirdi.Saldırılar bununla da kalmadı. Ezidilerin yaşadığı köylere de saldıran IŞİD, binlerce kişiyi öldürdü. Saldırılarda kaç Ezidi’nin öldüğü hala tam olarak bilinmiyor. Ölenlerin sayısının 5 ile 10 bin arasında olduğu tahmin edliliyor.
7 bine yakın kadın ve çocuğu rehin alan IŞİD’ten kaçan onbinlerce kişi Irak Kürt Bölgesi, Suriye ve Türkiye’ye kaçtı. Türkiye’ye gelen 25 bine yakın Ezidi, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Diyarbakır’da, belediyelere ait kamplara yerleşti. Bölge IŞİD’ten temizlendikten sonra Ezidilerin bir bölümü geri dönerken, bir bölümü başka ülkelere gitti. Son olarak Diyarbakır’da kalan 1500 civarında Ezidi, belediyelere kayyum atanmasının ardından, AFAD’a ait Mardin’in Midyat İlçesindeki kampa göderildi. 2015 yılında Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan 31 bin Iraklının yarısını Ezidiler oluştururken, 2016'da 37 bin, 2017 yılında da 11 bini Ezidi Almanya’ya gitti.
Örgütün elinde rehin tuttuğu 7 bin kişiden bazıları, IŞİD’e para ödenerek kurtarıldı. Irak Kürt Bölgesi Diyanet Bakanlığı verilerine göre, dört yıl içinde 3 bin 315 Ezidi IŞİD’in elinden kurtarıldı. IŞİD’in kaçırdığı 3 bin 102 kişinin akıbeti ise bilinmiyor.
Saldırını dördüncü yıldönümünde tepkiler de vardı. Diyarbakır’da toplanan kadın örgütleri, saldırıda ölenler için anma düzenledi. Yenişehir’deki Sanat Sokağı’nda toplanan kadınlar önce saygı duruşunda bulundu.
Ardından grup adına açıklama yapan Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu üyesi Demet Özkara, dünyanın saldırılara sessiz kaldığını söyledi. Özkara, 3 Ağustos 2014 tarihli soykırımın yanı sıra, Ezidi kadınların IŞİD tarafından "savaş ganimeti" görülerek Arap ülkelerindeki şeyhlere satılması, sistematik cinsel saldırıya maruz bırakılması ya da öldürülerek toplu mezarlara gömülmesi, Ezidi kadın kırımına da yol açmıştır. Benzer şekilde Sünni olmayan Ermeni, Süryani, Şii Şabak ve Şii Türkmen halklara dönük IŞİD' in saldırıları tüm dünyanın gözleri önünde ve egemen devletlerin korkunç sessizliği içinde gerçekleşmiştir ve halen de devam etmektedir. Daha birkaç gün evvel Dürzi halkının yoğun yaşadığı Suriye’nin Süveyda şehrine IŞİD’in gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısında 240 insan katledildi; bir başka saldırıda İsveç’in başkenti Stokholm’deyaşandı, IŞİD’in kamyonlu saldırısı ile 4 sivil katledildi. Bizler biliyoruz ki, bahsettiğimiz bu iki saldırı bile Şengal sonrasının habercisiydi ve ancak dünyanın egemen güçleri ve devletleri, efektif önlemler almadıkları için, savaş politikalarına karşı halkları koruyacak kalıcı ve ciddi kararlar almadıkları için bu katliamlar gerçekleşmeye devam ediyor” dedi.
Bu arada HDP’nin Ezidi Milletvekili Feleknas Uca Türkiye’de, Şengal’de yaşananları ‘soykırım’ olarak tanımasını istedi. Uca, “Yaralarını sarmaya ve Şengal’i yeniden inşa etmeye çalışan Êzidîler yaşadıkları bu soykırıma rağmen başını eğmemiştir. Bugün Şengalliler bir yandan çadırlarda yaşarken bir yandan kendilerini savunma gayreti göstermektedir. Bizler ise Şengal’de yaşanan soykırımın unutulmaması için çaba gösteriyoruz. Şengal’de yaşanan katliam, Suriye ve Irak’ın taraf olduğu 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşmesi’nin 2. Maddesine göre bir soykırımdır. Kadim Êzidî toplumunun kutsal topraklarını barındıran ülkelerden biri olan Türkiye de, Êzidîleri AFAD kamplarında barındırmanın samimiyet göstergesi olarak Şengal’de yaşananları ‘soykırım’ olarak tanımalı, Êzidî halkının maruz kaldığı, katliam, etnik temizlik, tehcir sebebiyle 3 Ağustos gününü Êzidî Soykırım Günü olarak kabul etmelidir” diye konuştu.
Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu da IŞİD üyeleri ve yardım eden ülkeler alehine Uluslararası Ceza Mahkemesinde dava açmak için belge ve bilgi topluyor.
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