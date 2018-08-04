Türkiye’ye ‘Ezidi Soykırımı’nı Tanıma Çağrısı

IŞİD, 3 Ağustos 2014 günü Şengal’e düzenlediği saldırıda kasaba merkezini ele geçirdi.Saldırılar bununla da kalmadı. Ezidilerin yaşadığı köylere de saldıran IŞİD, binlerce kişiyi öldürdü. Saldırılarda kaç Ezidi’nin öldüğü hala tam olarak bilinmiyor. Ölenlerin sayısının 5 ile 10 bin arasında olduğu tahmin edliliyor.

7 bine yakın kadın ve çocuğu rehin alan IŞİD’ten kaçan onbinlerce kişi Irak Kürt Bölgesi, Suriye ve Türkiye’ye kaçtı. Türkiye’ye gelen 25 bine yakın Ezidi, Şırnak, Siirt, Batman, Mardin ve Diyarbakır’da, belediyelere ait kamplara yerleşti. Bölge IŞİD’ten temizlendikten sonra Ezidilerin bir bölümü geri dönerken, bir bölümü başka ülkelere gitti. Son olarak Diyarbakır’da kalan 1500 civarında Ezidi, belediyelere kayyum atanmasının ardından, AFAD’a ait Mardin’in Midyat İlçesindeki kampa göderildi. 2015 yılında Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan 31 bin Iraklının yarısını Ezidiler oluştururken, 2016'da 37 bin, 2017 yılında da 11 bini Ezidi Almanya’ya gitti.

Örgütün elinde rehin tuttuğu 7 bin kişiden bazıları, IŞİD’e para ödenerek kurtarıldı. Irak Kürt Bölgesi Diyanet Bakanlığı verilerine göre, dört yıl içinde 3 bin 315 Ezidi IŞİD’in elinden kurtarıldı. IŞİD’in kaçırdığı 3 bin 102 kişinin akıbeti ise bilinmiyor.