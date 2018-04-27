Türkiye'ye F-35 sevkiyatına karşı ABD'li senatörlerden tasarı

ABD'li üç senatör, Türkiye'nin ABD'den ısmarladığı F-35 müşterek saldırı uçaklarının teslimatını engellemek için bir tasarı hazırladı.

Cumhuriyetçi James Landford ve Thom Tillis ile Demokrat senatör Jeanne Shaheen tarafından hazırlanan tasarının tanıtımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kayıtsız yönetim şekli ve hukuk devletini hiçe saymasından" duyulan kaygı dile getirildi.

Senatör James Lankford, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin stratejik kararları, ABD'nin çıkarları ile ne yazık ki giderek artan bir şekilde örtüşmüyor ve hatta bazen ters düşüyor. Bu etkenler, hassas ve ileri F-35 teknolojisinin Erdoğan rejimine sevkiyatını daha riskli bir hale getiriyor" dedi.

Senatör James Lankford, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda da benzer ifadeleri kullandı. Lankford, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk devletini hiçe sayması tehlikeli. Senatör Tillis ve Senatör Shaheen ile birlikte Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının sevkiyatının engellenmesi için bir tasarıyı tanıttık. Bu teknolojiyi Erdoğan'ın eline vermek son derece riskli" dedi.