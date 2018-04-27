HABER

Türkiye'ye F-35 sevkiyatına karşı ABD'li senatörlerden tasarı

27.04.2018 10:12 | Son Güncelleme

ABD'li senatörler, Erdoğan'ın yönetim şekli ve ABD'li papaz Brunson'ın tutuklu olması nedeniyle F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye sevkiyatını engellemek için bir tasarı hazırladı.

Türkiye'ye F-35 sevkiyatına karşı ABD'li senatörlerden tasarı

ABD'li üç senatör, Türkiye'nin ABD'den ısmarladığı F-35 müşterek saldırı uçaklarının teslimatını engellemek için bir tasarı hazırladı.

Cumhuriyetçi James Landford ve Thom Tillis ile Demokrat senatör Jeanne Shaheen tarafından hazırlanan tasarının tanıtımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kayıtsız yönetim şekli ve hukuk devletini hiçe saymasından" duyulan kaygı dile getirildi.

Senatör James Lankford, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin stratejik kararları, ABD'nin çıkarları ile ne yazık ki giderek artan bir şekilde örtüşmüyor ve hatta bazen ters düşüyor. Bu etkenler, hassas ve ileri F-35 teknolojisinin Erdoğan rejimine sevkiyatını daha riskli bir hale getiriyor" dedi.

Senatör James Lankford, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda da benzer ifadeleri kullandı. Lankford, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk devletini hiçe sayması tehlikeli. Senatör Tillis ve Senatör Shaheen ile birlikte Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının sevkiyatının engellenmesi için bir tasarıyı tanıttık. Bu teknolojiyi Erdoğan'ın eline vermek son derece riskli" dedi.

Papaz Brunson'ın durumu

Landford, Tillis ve Shabeen, İzmir'deki Diriliş Kilisesi papazı ABD'li Andrew Craig Brunson'ın Türkiye'de yaklaşık 16 aydır tutuklu bulunmasından dolayı duydukları kaygı da dile getirdi. Senatör Shaheen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD üzerinde baskı kurmaya çalışmak için suçsuz bir Amerikalı rehin alarak, hapsetmesi korkunç ve hukuk dışı" şeklinde konuştu.

"Askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" ile suçlanan papaz Brunson'un yargılanmasına Nisan ayının ortasında başlanmıştı.

Türkiye'nin F-35 alım planları

Türkiye, ileri teknoloji ile üretilen, radara yakalanmama özelliği bulunan 100 adet F-35 tipi savaş uçağı satın almayı planlıyor. Türk firmaların da katılımıyla üretilen F-35'lerin bir yıl içinde sevkiyatının yapılması bekleniyordu.

Hazırlanan yasa tasarısı Türkiye'ye bu sevkiyatın yapılmasında kısıtlamalar getirebileceği gibi Ankara'ya bu uçakların kullanımı için gereken teknik bilgi ve verilerin aktarılmasını engelleyebileceği belirtiliyor.

dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

HDP'li isimden çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattıHDP'li isimden çok konuşulacak açıklama! Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı
Ne PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiğiNe PKK ne FETÖ! İşte dolandırıcıların erken seçim taktiği
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

'Kim Milyoner Olmak İster' tarihinde bir ilk

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Son dakika! İran'da düşen uçağın kokpitteki ses kayıtları ortaya çıktı

Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade!

Yasak aşk cinayetinde kan donduran ifade!

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş ne ceza alacak? TFF talimatnamesi men cezası ve ihraç diyor...

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Seyir halindeki otomobilde cinsel ilişkiye girdiler!

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

Seks shop yasaklanıyor! Karar resmileşti

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kan donduran olay! Küçük çocuğa arkadaşı tecavüz etti

Kan donduran olay! Küçük çocuğa arkadaşı tecavüz etti

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi

Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Komisyonu Başkanı Juncker'e tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB Komisyonu Başkanı Juncker'e tepki

ABD'li ünlü oyuncu cinsel saldırıdan suçlu bulundu

ABD'li ünlü oyuncu cinsel saldırıdan suçlu bulundu

12 cinayet, 51 tecavüz, 120 soygun! Suç makinesi, eski polis çıktı

12 cinayet, 51 tecavüz, 120 soygun! Suç makinesi, eski polis çıktı

ABD'den skandal itiraf: Suriye'ye hava saldırılarımızda 883 sivil öldü

ABD'den skandal itiraf: Suriye'ye hava saldırılarımızda 883 sivil öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.