Türkiye'ye giden yabancı turist sayısı artışta

En fazla turist Rusya'dan giderken, Türkiye'den yurt dışına çıkan Türk vatandaşlarının sayısı ise azaldı.Türkiye Turizm Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısı yeniden yükseldi. 2018 yılı Haziran ayı verilerine göre, Türkiye'ye giden yabancı turist sayısında yüzde 28,5'lik bir artış kaydedildi.

Haziran ayı istatistiklerine göre Türkiye'yi 4 milyon 500 bin yabancı turist ziyaret etti. Yabancı turistler sıralamasında başı Ruslar çekiyor. Haziran ayında 989 bin 983 Rus turist Türkiye'de tatil yaptı.

451 bin 699 Alman, 306 bin 647 İngiliz, 241 bin 95 Ukraynalı ve 210 bin 989 de Bulgar turist Haziran ayında Türkiye'yi tercih etti.

Bakanlığın yayımladığı istatistiklerde Haziran ayında Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli Türk vatandaşları da yabancı turist kategorisine eklendi. Verilere göre yüzde 29,2'lik bir artış kaydedildiği ve 586 bin yurt dışı ikametli Türk vatandaşının Haziran ayında Türkiye'de tatil yaptığına yer verildi.

Turizm gelirinin yüzde 84'ü yabancı turistten