Türkiye'ye ilk F-35'in teslimatı yapıldı

Bu arada uçakların Türkiye’ye transferinin engellenmesi için Senato'dan yeni bir hamle geldi.Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden satın almak için anlaşma yaptığı F-35 savaş uçaklarından ilkinin teslimatı Perşembe günü yapıldı.

ABD'nin Teksas eyaletinin Fort Worth kentinde düzenlenen törenle teslimatı yapılan ilk uçağa ek olarak ikinci bir F-35 de önümüzdeki günlerde teslim edilip daha sonra Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne gönderilecek.

ABD'nin en büyük silah üreticilerinden Lockheed Martin tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dokuz ülkenin geliştirme aşamasında finansal katkıda bulunduğu F-35 "Ortak Saldırı Uçağı" projesi kapsamında ilk iki uçak Türk pilotlara uçuş ve mühendislere bakım eğitimleri verilmesi amacıyla kullanılacak.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Fort Worth'taki törene Savunma Sanayisi Müsteşarlığı yetkililerinin yanı sıra projede görev alan Türk şirketlerinin ve Lockheed Martin'in üst düzey yöneticileri katıldı. Genelkurmay Plan Prensipler Başkanlığı Proje Geliştirme ve Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Tümgeneral Reha Ufuk Er, bu ay sonunda Türk pilotlarının F-35'le uçuşlara başlayacaklarını kaydetti. Türk pilotlarına ABD'de verilecek eğitimin 1-1.5 yıl sürmesi bekleniyor. Uçaklar eğitim boyunca ABD'de kalacak.