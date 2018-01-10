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Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

DÜNYA HABERLERİ | 10.01.2018 08:36 | Son Güncelleme 4 saat önce

Hama ve İdlib'e yönelik yoğun bombardıman yüz binlerce Suriyeliyi yollara düşürdü. Esed ve Rus uçaklarının bölgedeki saldırıları sürerse Türkiye'ye doğru 2 milyonluk bir göç dalgasının daha kapıda olduğu belirtiliyor.

Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Hama kırsalında Rusya destekli hava saldırılarını sürdüren Suriye rejimi, 10 gün içinde 100’den fazla yerleşim birimini ele geçirdi. Bir yandan hava saldırılarından kurtulmak diğer yandan ise rejimin ele geçirdiği köylerden kaçan 300 bin Suriyeli, muhaliflerin kontrol ettiği İdlib bölgesine yöneldi. Soğuyan hava ve devam eden bombardımanlar nedeniyle şartlar her geçen gün daha fazla ağırlaşıyor. İdlib Yerel Meclisi, mevcut durumun devam etmesi halinde 2 milyondan fazla sivilin Türkiye sınırına sığınmaktan başka çaresinin kalmayacağı uyarısı yapıyor.

OKUL, CAMİ, HASTANELER

Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberine göre; Olağanüstü şiddetlenen rejim bombardımanı sebebiyle sınıra giden yollarda izdiham yaşanıyor. Daha iç bölgelerden Maaret el-Mısriyn ile sınır kasabası Sermede arasındaki 22 kilometrelik yol, mülteci izdihamı ve rejim uçaklarının tacizlerinden ötürü araçla 4 saatte alınabiliyor. 7 yıllık katliam serisini sürdüren Rusya ve İran destekli Esed rejiminin 10 günlük katliam bilançosu ise 170 sivilin öldürülmesi oldu. Suriye’nin birçok bölgesinde ABD, Rusya, Esed ve İran destekli Şii milisler tarafından gerçekleştirilen geçmiş katliamlarda olduğu gibi gibi Hama kırsalı ve İdlib’de de vurulan yerler arasında birçok hastane, okul, cami, pazaryerleri bulunuyor. Morek, Han Şeyhun, Serakıp, Resmel Abiyd, Cebriyye bölgelerinde 3 hastane, 2 cami ve 1 pazaryeri son saldırıların hedefi oldu.

100 BİN SİVİL AÇIKTA

Türkiye sınırına akın eden 100 bin kişi 3 gündür açıkta. Suriye Yardım Koordine Birimi Derneği Başkanı Muhammed Hasno, yardım kuruluşlarının sivillere çadır yetiştirmek için büyük çaba sarf ettiğini ancak sınırda kamp alanı kalmadığını söyledi. Yerlerinden ayrılamayan mağdurların ise başta gıda ve tıbbi ihtiyaçlar olmak üzere büyük sorunlarla baş etmeye çalıştığını kaydeden Hasno, “İnsanlar çarşı pazara çıkamıyor. Okullar kapalı. Yerleşim birimleri yanında lojistik yolları da sürekli bombalanıyor” diye konuştu.

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BEBEKLERE BOMBA

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin başkent Şam’da ablukada tuttuğu Doğu Guta’ya saldırıları devam ediyor. Rejime ait Rus yapımı savaş uçakları, gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan Doğu Guta’nın Arbin ve Harasta beldelerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 26 sivil hayatını kaybetti. Son bombardımanda ölenlerden biri henüz iki yaşındaki bir bebek. ‘Emir’ adını verdiği çocuğunun cansız bedenini teslim alan acılı anne Heba Emuri, yere yığıldı, ağıtlar yaktı. Gerçek bir trajedinin yaşandığı bölgede bombalarla ölenlerin dışında günde 4 çocuk ya da genç ‘açlıktan’ can veriyor. Sadece son 1 yılda 670 kişi gıdasızlıktan felç oldu, 2 bin 400 Suriyeli de tıbbi yetersizliklerden ötürü gözünü ya da ayağını kaybetti. Son 12 günde yaşamını yitiren sivil sayısı 147 oldu.

RUSYA VE İRAN ELÇİLERİ DIŞİŞLERİ’NE ÇAĞRILDI

Esed rejiminin İdlib’e düzenlediği saldırıları tırmandırması üzerine, Türkiye devreye girdi. Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri Bakanlığına çağrılarak saldırılardan duyulan rahatsızlık dile getirildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Astana’da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard’a Türkiye’nin bu konudaki tepkisi ile rahatsızlığı güçlü ifadelerle dile getirildi.

‘YAĞMUR YAĞMASIN’

Yeni Şafak’a konuşan insani yardım görevlisi Muhammed Hasno, insanların dalga dalga tehlikeli bölgeden kaçarak sınıra yöneldiğini ve bölgede herkesin durumun daha fazla ağırlaşmaması için ‘yağmur yağmasın duası’ yaptığını kaydetti. Hava saldırılarına maruz kalan bölgelerden sadece biri olan Temenna bölgesinden yüzde 60 oranında sivilin evlerini terke mecbur kaldığını ve sınıra geldiğini belirten Hasno, “Harem, Sermede, Dar’et Izze, Eriha, Cebel Saman, Cisr’eş Şuğur ve Sıkılbiyye gibi sınıra sıfır noktalara 300 binden fazla sivil geldi. Bu sivillerin sadece yüzde 16’sı sistemli yerleştirmeye tabi tutuldu. Ancak halkımızın yüzde 84’ü malesef rastgele yerlerde barınmaya çalışıyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Hama Suriye İdlib

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Okuyucu Yorumları 53 yorum
başımızın üstünde yerleri var. Müslüman müslümana böyle zamanda destek olmazsa ne zaman destek olacak.
@bayroy he başının üstünde yerin varsa götür evinde besle.. onlara giden masrafı babanın kesesindenmi ödeniyor koyun:??
@bayroy sanki kendisi bakiyor sanki ulkenin durumu cok iyi al lan madem yardimci olmak istiyorsub evine al 3-4 tanesini bakalim ne kadar dayanacan
he onlara yapılan harcama babanın cebinden çıkıyor:?? koyun koyun konuşma..
güvenli bölgeden öteye gecmesinler tamam gelsinler kalsinlar ama bunlari bir araya toplayin.bunu yapin.yapmalisiniz.
Bizim ülke çiftlik zaten gelin
dipçikle vurarak geri gönderin
Şam'da cuma ortadoğuda bizden habersiz kuş uçamaz pyd ye koridor derken suriye karıştırıldı milyonlarca suriyeli haini ülkeye doldurdu pyd devlet haline geldi türkmenler katledildi BOP görevini yaptılar küresel güçlerin piyonları
ya akıl var mantık var vatanını bırakıp kaçandan kime hayır gelir onların hepsi vatan haini filistinli müslümanlar yıllardır israilin zulmünü çekiyor siz hiç filistini gördünüzmü vatanını bırakıp kaçan
Yeter artık 3 milyonu aşkın mülteci zaten bizi batırdı, aklı başında ülkelerin yaptığı gibi mülteciler sınırda mülteci kamplarında tutulsun, ekonomi gümledi, 30 milyar dolar çöpe gitti.
Vallahi alan razi veren razi gelsinler. Sorun onlarin gelmesi degil bence. Ulkemizde yasayan insanlar istemese gelmezler . Ayrica ulkemizin basindaki insanlar istiyorsa bizim burdan konusmamiz ne fayda. Seve seve bakicaz bu insanlara.
bir kişi daha sınırı geçsin kesinlikle oy vermem...
kiralar yine ucacak olan bizim fukaralara olacak
susma millet suriyeli istemiyoruz
Ulan ne pis bir coğrafyamız var bizim. Sadece Türkiye'mi alacak bunları? Irak İran ? başka müslüman yok mu ? Madem öyle yap sınırın önüne tampon bölge.. hepsini orada tut. İçeri girmesinler. Türkiye'deki gezen suriyeli gençleri al silahlı eğitime bunların başına koy nöbetçi diye.. Benim askerim polisim bunlarla nasıl uğraşssın? Önce boş boş ülkede gezen Suriyeliler gitsin kendi vatandaşlarına yardım etsin..
Tepki vermeli herkes bulaşıcı hastalıklar kol geziyor
ahıra döndü ülke ..ipini koparanı aldılar ülkeye ..ulkenın turk yapısını bozup araplastıracaklar amaç bu..
Evetçiler misafir etsin işte
Tüm vatandaşlar tepki vermeli ekmeğimize ortak istemiyoruz
Handolsun şükür edin iyi gelir
adamlar canının derdinde. bırakın gelsinler...
TAMPON BÖLGE OLUŞTURUN KAMP KURUN BÜTÜN SURİYELİLERİ O BÖLGEYE TOPLAYIN VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEN YARDIM İSTEYİN KAMP BİZDEN GERİSİ ONLARDAN OLSUN TÜRKİYE GENELİNİDE TOPLAYIN O KAMPA GÖTÜRÜN BİZ ŞEHİRLERDE ARTIK SURİYELİ İSTEMİYORUZ. BİZİM KENDİ HALKIMIZ AÇLIK SINIRINDA BİR GECE ANSIZIN DERKEN SURİYELİLERİN GELMESİNDEN Mİ BAHSEDİLİYORDU. YAZIKLAR OLSUN BU ÜLKEYİ VATANIMI YÖNETENLERE YEDİĞİNİZ İÇTİĞİNİZ HARAM ZIKKIM OLSUN
gelsin gelsin hatta tüm suriye buraya gelsin gelenler kimdir necidir soran yok bunlar geldikçe herşeye zam vergiye benzine zam
evde yokuz diyin
bunları sınır bolgesinde agırlayıp yardımcı olalım ama lütfen ülkenin için almayalım yeteri kadar ülkede vatan haini surililer var bıktık artık bunlardan
Dünyada ilk ve tekiz kurtuluş savaşı istiklal muharebesinde ne Suriye ye kaçtık ne Arabistan a neden başka ülkeler e yazıklar olsun toprağında savaşmayıp ta başka ülkeler e kaçan a ve kaçanlara destek verene tüh be tüh
bütün dünya suriyeden fayda sağlama amacında .Yaptıkları tüm sortiler bunun için.Suriyenin zarar verdiği dünyadaki tek ülkede türkiye.millet karpuzun içini yiyo bize kabuğu kalıyo.:))) memleketi yönetenler ve bazı koyunlarda müslümana yardım etmeyelimmi sevdasında:))
gelin tabi ya rte nin çiftliğine döndü ülke:(((
desenizze ikimilyom daha hırsızımız arsızımız olacak
yapın bi referandum nedense devlet bu konuda halkına sormayı hiç yeğlemiyor bir görelim vatandaş suriyeli istiyor mu ülkesinde
sakın gelmeyin.burdakilerde geri dönsün artık.
büyük israil imparatorluğunun kurulması için abd-israil ve erdoğanın oyunundan başka hiç bir şey değil.
bizim yeterince davarımız var başka kapıya .
Teyooo bunları saraya mı gönderelim kısıklıya mı?
Yeni zamlar yolda desenize..
KENDİ İNSANIMIZ AÇ BUNALRI NASIL BESLEYECEKSİNİZ.ALİ BABANIN BİR ÇİFTLİĞİ VAR ÇİFTLİĞİNDE KERİZ İNSANLARI VAR TÜRKİYE TÜRKİYE.
Ülkemde Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen Arapları istemiyorum yeter artık isteyen alsın evine 3 5 tane baksın bakalım ülke iyice araplasti zaten Kahrolsun bunları kabul edenler neymiş efendim müslüman mis napim muslumansa
Bu olaylar bop un projesidir sözde müslüman adı altında ülkeme alınıyor Afrika'daki ve 2006 dan beri arakandaki müslüman Lara neden sahip cikmadiniz son ırak 2004 ten sonra 1 milyondan fazla müslüman katledildi nerdeydiniz
AKEPE BUGÜNÜ BAYRAM İLAN EDER. NE GÜZEL .TÜRKLER GİTGİDE AZINLIĞA DÜŞECEK GELENLERLE BERABER .AKEPE ÇOK MUTLUDUR ..
ALIN ALIN DAHA YOK MU HİÇ BİR MÜSLÜMAN ÜLKE BU İNSANLARI KABUL ETMİYOR BİZ HER ŞEYİMİZİ ONLARA VERDİK SONRA ÜLKE BATIYOR YETER ARTIK ,AÇIN ÖNLERİNİ GÖNDERİN AVRUPA YA HEPSİ BİZE GELİRSE BU ÜLKE BATAR, BATTIDA.TAYYİP BEY EVİNE ALIP BAKSIN BİZDE İDARE KALMADI HER ŞEYE VERGİYİ YÜKLEDİ KENDİ PAŞA GİBİ YAŞIYOR ,YETTİ ARTIK REİS.
Ben hakkımı helal etmiyorum neden ülkemiz bu kadar.açık tehdite zemin hazırlanıyor
Yeter artık bıktık kardeşim almayın ülkeye yiyip içip yatıp ürüyorlar başka bi haltları yok dönün ülkenizde şerefli bi şekilde ölün..
yeni vergiler yolda hayırlı olsun
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