Türkiye'ye kaçış! Yüz binlerce Suriyeli yollara düştü..

Hama kırsalında Rusya destekli hava saldırılarını sürdüren Suriye rejimi, 10 gün içinde 100’den fazla yerleşim birimini ele geçirdi. Bir yandan hava saldırılarından kurtulmak diğer yandan ise rejimin ele geçirdiği köylerden kaçan 300 bin Suriyeli, muhaliflerin kontrol ettiği İdlib bölgesine yöneldi. Soğuyan hava ve devam eden bombardımanlar nedeniyle şartlar her geçen gün daha fazla ağırlaşıyor. İdlib Yerel Meclisi, mevcut durumun devam etmesi halinde 2 milyondan fazla sivilin Türkiye sınırına sığınmaktan başka çaresinin kalmayacağı uyarısı yapıyor.

OKUL, CAMİ, HASTANELER

Yeni Şafak'tan Yılmaz Bilgen'in haberine göre; Olağanüstü şiddetlenen rejim bombardımanı sebebiyle sınıra giden yollarda izdiham yaşanıyor. Daha iç bölgelerden Maaret el-Mısriyn ile sınır kasabası Sermede arasındaki 22 kilometrelik yol, mülteci izdihamı ve rejim uçaklarının tacizlerinden ötürü araçla 4 saatte alınabiliyor. 7 yıllık katliam serisini sürdüren Rusya ve İran destekli Esed rejiminin 10 günlük katliam bilançosu ise 170 sivilin öldürülmesi oldu. Suriye’nin birçok bölgesinde ABD, Rusya, Esed ve İran destekli Şii milisler tarafından gerçekleştirilen geçmiş katliamlarda olduğu gibi gibi Hama kırsalı ve İdlib’de de vurulan yerler arasında birçok hastane, okul, cami, pazaryerleri bulunuyor. Morek, Han Şeyhun, Serakıp, Resmel Abiyd, Cebriyye bölgelerinde 3 hastane, 2 cami ve 1 pazaryeri son saldırıların hedefi oldu.