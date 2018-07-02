Türkiye’ye Kasım Ayında Yine Sandık Gözüküyor Mu?

Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler erkene alınabilir mi? Türkiye bu soruya yanıt arıyor. 24 Haziran Seçimleri’nin üzerinden henüz sekiz gün geçmişken yerel seçimlerin erkene alınması konusunu gündeme taşıyan Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba oldu. Eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Tarım Bakanı CNN Türk’te katıldığı programda tarih de verdi. Fakıbaba, “Mart ayında yapıldığında o yılı kaybetmiş oluyorsunuz. Ama bu Kasım ayına çekildiği zaman, belediyecilikte öyle aylardır bunlar. Bu 5 ay sizin için önemli bir zamanı iyi değerlendirme anıdır. Hem tebrikleri kabul ediyorsunuz, belediyeciliği öğrenmeye çalışıyorsunuz ve o yılı boşa harcamamış oluyorsunuz” dedi. Fakıbaba’ya ilk destek Cumhur İttifakı’ndan milletvekili seçilen Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici’den geldi. Elitaş: “AK Parti, CHP ve MHP’nin uzlaşması gerekiyor” Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise yerel seçimlerin ancak uzlaşmayla erkene çekilebileceğine işaret etti.

Kendi gündemlerinde erken seçim olmadığını belirten Elitaş, “Bu konuda 3 siyasi partinin anlaşması gerekiyor. AK Parti, CHP ve MHP'nin bu konuda uzlaşması gerekiyor. Kasım ayının ilk pazar ya da ikinci pazar günü, bu da 1 ile 8'i arasını içeren bir zaman dilimini içeriyor, bu tarihte olmasının benim kanaatimce uygun olduğunu düşünüyorum. Anayasa'nın ilgili maddesi değiştiğinde bu yapılır. Bunun referanduma gitmeyecek şekilde değişmesi lazım” dedi. Yerel seçimlerin erkene alınması için muhalefet partilerinin desteklemesi gerekiyor Yerel seçimlerin öne çekilmesi için iki koşul bulunuyor. Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul milletvekili İbrahim Kaboğlu, yerel seçimlerin erkene alınması için 400 milletvekilinin anayasa değişikliği için oy vermesi gerektiğinin altını çizdi. Aynı zamanda anayasa hukuku profesörü de olan Kaboğlu, “AKP, MHP’nin desteğini sağlasa bile 344 milletvekilinin oyunu elde edebilir. 14 milletvekilinin daha oyunu alabilmek için diğer partilerin desteğini alması gerekiyor. Tek başına referanduma da götüremez ancak MHP’nin desteğiyle referanduma götürebilir” dedi.

AKP referandum istemiyor Ancak AKP TBMM Grup Sözcüsü Elitaş, referandumu seçenek olarak görmüyor: “Çünkü referanduma giderse referandumun halk oyunu sunulmasıyla ilgili kanunun 60 günlük süresi var. Parlamentodan geçmesi 1 aylık bir süre. 60 günlük süre dediğimizde Ekim ayına geliyor. Ekim'de referandumdan geçirilse bile 90 günlük bir süre var. Bu sefer Mart yerine Şubat ayına alması gerekiyor.” CHP: “Yerel seçimlerinin erkene alınması gündemimizde değil” Cumhuriyet Halk Partisi’nin gündeminde ise mart ayında yapılacak yerel seçimlerin erkene alınması yok. Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Genel başkanımız AKP’li belediye başkanlarının görevden alınmalarının ardından ‘erken yerel seçim’ çağrısı yaptı. Ama bu çağrı AKP tarafında kabul görmedi. Seçime sekiz ay kala hele de yeni bir seçimden çıkmışken yerel seçimleri erkene almak mantıklı değil. Bizin gündemimizde de yok. Ama böyle bir teklif gelirse yetkili kurullarımızda değerlendiririz” dedi.