Türkiye'ye silah ihracatı: Ticaret mi, insan hakları mı?

NATO müttefikleri arasındaki silah ticareti rutin sayılıyor. Almanya’da ise Türkiye’ye silah satılması eleştiriliyor. Nina Werkhäuser'in haberi:Bir Türk haber ajansının yayınladığı fotoğrafta da görüldüğü gibi Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'deki Kürt milisi YPG'ye karşı Alman savaş tanklarını da kullanıyor. Bu haber Berlin'deki birçok politikacıyı dehşete düşürdü. Türk hükümeti ise Leopard tanklarının Suriye'ye gönderilmesine gösterilen tepkiyi şaşkınlıkla karşıladı. Başbakan Binali Yıldırım, "Gayet tabii ki kullanacağız, biz bunları bu günler için aldık. Ülkemize yapılan saldırılarda bu silahları kullanmayıp ne zaman kullanacağız" diyerek eleştirileri geri çevirdi. Başbakan Yıldırım 15 Şubat'taki Berlin ziyareti sırasında da "NATO'nun güney kanadını savunmanın Türkiye'nin görevi olduğunu" ve "NATO üyesi Almanya'nın da sorumluluk taşıdığını" söyledi. Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesi, Leopard tanklarının modernizasyonuna yeşil ışık yakmaya hazırlanan Almanya hükümetini zor durumda bıraktı. Modernizasyonun başladığına dair söylentiler dolaşmakla birlikte Berlin'den bu konuda resmi açıklama gelmiyor. Son kararı yeni hükümet verecek.

Almanya ile Türkiye arasındaki silah ticareti uzun bir geçmişe dayanıyor. Türkiye 1980'li yıllardan beri Almanya'dan diğer silah ve mühimmatın yanı sıra Rheinmetall ve Krauss-Maffei Wegmann şirketlerinin imal ettiği Leopard tanklarını da alıyor. Türkiye savaş tanklarının "Mercedesi" olarak tanımlanan Leopardlardan yüzlercesini getirtti. Alman ordusunun envanterinde de bulunan Leopard 2 tipi savaş tankları son derece modern olması nedeniyle dünya silah piyasasının gözdeleri arasında yer alıyor. NATO müttefikine öncelik Ancak bir ülkenin istemesi, Almanya'dan silah satın almak için yeterli olmuyor. İmalatçı şirketler gelen talebi hükümete iletiyor, son kararı da hükümet veriyor. Karar 2000 yılında Sosyal Demokrat-Yeşiller koalisyonu tarafından hazırlanan "silah ihracat yönetmeliği" esaslarına göre alınıyor. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin de üyesi olduğu NATO ülkeleri ayrı bir başlıkta ele alınıyor. Prensipte güvenilir ülkeler olduklarından, söz konusu ülkelere silah satışına kısıtlama getirilmemekle birlikte münferit durumlarda özel siyasi nedenlerle kısıtlama yapılabileceği ihracat yönetmeliğinde yer alıyor.

Şartlı ve şartsız Almanya hükümetleri Türkiye'nin silah taleplerine bu prensipler doğrultusunda karar veriyor. Bazı silah sevkiyatlarına ise şartlı izin veriliyor. "NATO savunma yardımı" çerçevesinde gönderilen silahların sadece yurt savunmasında kullanılması ve iç huzursuzluklarda, örneğin Kürtlere karşı Alman silahlarına başvurulmaması şartı aranıyor. Gözlemciler Türkiye'nin bu şarta uyduğundan kuşku duyuyorlar. 350 Leopard 2, sadece başka ülkelere satılmaması şartıyla Türkiye'ye sevk edilmişti. İhracat izinleri azaldı Son yıllarda Alman şirketleri Türkiye'ye sadece hafif silahlarla tank ve savaş gemisi sattı. Öncelikle Alman Yeşiller ve Sol partileri Kürt meselesi ve insan haklarının durumu nedeniyle Türkiye'ye silah satışının yasaklanmasını talep ediyordu. Ancak bu talepler, Türkiye'deki baskıcı uygulamaların arttığı 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünden öncesini kapsıyordu. Berlin hükümeti darbeden sonra Alman silahlarının da kullanılabileceği endişesiyle ihracat izinlerini kısıtladı. Ancak silah alışverişi durmadı. 2017 yılının ilk dört ayında toplam 57 izin çıktı. Yeşiller Partisinin 2017 Mayısında hükümete verdiği yazılı soru önergesinde "görünüşe göre insan haklarının pek dikkate alınmadığı ve NATO müttefiki Türkiye'ye silah satışlarının prensip olarak kısıtlanmadığı" belirtildi.