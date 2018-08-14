‘Türkiye’ye Yeni Ekonomik Yaptırımlar Uygulanabilir’ 

Beyaz Saray’dan bir yetkili, Türkiye’de ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson’un serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye başka ekonomik yaptırımların uygulanabileceğini söyledi.

Açıklama Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’la rahip Brunson konusunda yaptığı görüşmeden bir gün sonra geldi. Üst düzey bir Amerikalı yetkiliye göre görüşmede Bolton, Amerika’nın bu konudaki duruşunu değiştirmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

Reuters haber ajansına konuşan Beyaz Saray yetkilisi Brunson konusunda henüz hiçbir gelişme olmadığını, yönetimin bu konudaki tavrının kesin olduğunu, Rahip Brunson’u eve getirmeye yüzde yüz kararlı olduklarını söyledi. Yetkili, gelecek birkaç günde ya da bir haftada bu konuda Türk tarafının harekete geçmemesi halinde başka önlemlerin de alınacağını kaydetti.

Yetkili bu önlemlerin ekonomik yaptırımlar olmasının muhtemel olduğunu söyledi ve “Sonuç almazsak baskı yapmaya devam edeceğiz” diye ekledi.