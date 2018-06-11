Türkiye'ye yeni göçmen akını uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, İdlib'deki 2 milyon 500 bin kişinin 1 milyon 250 binden fazlasının ülke içindeki başka bir yerden bu vilayete kaçmak zorunda kaldığını belirtti.

Söz konusu 2,5 milyon kişinin ise "yükselen gerilim ve kötüye giden durum nedeniyle" Türkiye sınırına doğru kaçmak zorunda kalabileceğine dair endişeli olduklarını dile getiren Moumtzis, şu an İdlib'de yaşayanların Suriye içinde gidebilecekleri başka bir yer kalmadığını sözlerine ekledi.

"Vahim sonuçları olur"

İdlib'in Türkiye, Rusya ve İran'ın ilan ettiği çatışmasızlık bölgelerinden biri olduğunu hatırlatan Moumtzis, 2 milyon 500 bin kişinin yaşadığı İdlib vilayetinde durumun kötüleşmesi hâlinde bunun vahim sonuçları olacağını belirtti.

"Doğu Guta'dakine benzer bir senaryo" ile karşılaşılmaması için uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi gerektiğini ifade eden BM yetkilisi, "Suriye içinde büyük bir yer değiştirme görüyoruz... Ocak ayından Nisan'a kadar 920 binden fazla kişi yerini değiştirdi" dedi.