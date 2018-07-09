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‘Türkiye’yi Her Alanda Güçlendireceğiz’ 

09.07.2018 20:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlaması sebebiyle düzenlenen törende konuştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki konuşmasında Erdoğan, Türkiye’yi her alanda güçlendireceklerinin sözünü verdi

‘Türkiye’yi Her Alanda Güçlendireceğiz’ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk cumhurbaşkanı olarak göreve başlaması sebebiyle düzenlenen törende konuştu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki konuşmasında Erdoğan, Türkiye’yi her alanda güçlendireceklerinin sözünü verdi. Erdoğan, “Bugün burada milletimize, 95 yıllık Cumhuriyetimizi, yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz” dedi.

“Sadece bize oy verenlerin değil, 81 milyonun tamamının cumhurbaşkanı olduğumuzun bilinciyle, milletimize layık olmaya çalışacağız” diyen Erdoğan, bugün Türkiye ve Türk milleti olarak yeni bir başlangıç yaptıklarını vurguladı.

Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 150 yıla yaklaşan demokrasi arayışımızın ve 95 yıllık cumhuriyet tarihimiz boyunca yaşadığımız denemelerin çok ötesinde yeni bir yönetim modeline geçiyoruz. Geçmişte yol açtığı, siyasi, sosyal ve ekonomik kaoslar sebebiyle ülkemize çok büyük bedeller ödeten bir sistemi artık geride bırakıyoruz. Bundan sonra, milletin doğrudan yetki verdiği ve dolayısıyla hesap sorma hakkına sahip olduğu Cumhurbaşkanı çalışmalarını, yasama ve yargı organlarıyla uyumlu bir şekilde yürütecektir” diye konuştu.

Belediye başkanlığı, başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı görevleri boyunca vesayetten darbelere, terör saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar her türlü sıkıntıyı yaşadığını vurgulayan Erdoğan, “Demokrasi tarihimizin tecrübeleri yanında, son 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütürken karşılaştığımız sıkıntılar bize de, bu değişimin kaçınılmaz olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Türkiye, Osmanlı’dan beri tarihinde ilk defa, kritik bir yol ayrımında tercihini, darbe veya benzeri zorlamalarla değil, milletimizin özgür iradesiyle gerçekleştirmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları kaydetti:

“Bugün burada milletimize, 95 yıllık Cumhuriyetimizi, yeni bir yönetim anlayışıyla şahlandırmanın sözünü veriyoruz. Milletimizin bize sağladığı bu imkanı en iyi şekilde kullanarak, güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz.

Milletimiz 24 Haziran’da sandıkta, bir kez daha görevini yerine getirmiştir. Bundan sonra bize düşen, medeniyetimizin ihyası ve inşası için, kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çalışmaktır, çok çalışmaktır. Vakit, hedeflerimize daha kararlı, daha hızlı şekilde yürüme vaktidir. Bugün ‘bismillah’ diyerek adımını attığımız yeni başlangıcımızın ilk imtihanı, 2023 hedeflerimize ulaşmak olacaktır. Böylece, bizden sonraki nesillere kendi vizyonlarını gerçekleştirebilecek güçte bir Türkiye bırakmayı amaçlıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye’nin, demokrasiden temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileriye gideceğini ifade etti.

Yarın (Salı) devlet geleneğine uygun olarak Azerbaycan’la Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilk ziyaretini düzenleyeceğini belirten Erdoğan, Çarşamba günü de NATO Zirvesi için Brüksel’e gideceğini kaydetti.

Kabinenin ilk toplantısının da Cuma günü olacağını belirten Erdoğan, yeni dönemi “reform ve icraat” üzerinde inşa edeceklerini vurgulayarak, “İskeletini oluşturup çatısını attığımız yeni yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek ileriye taşıyacağız. Bürokrasi değil hizmet üreten bir devlet yapısı oluşturmakta kararlıyız. Kılavuzumuz yine demokrasi olacak, milli iradenin üstünlüğü olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

“Her türlü hak ve özgürlükten, ülkemizin sahip olduğu tüm zenginliklerden, köken, inanç, meşrep, bölge, şehir farkı olmaksızın, vatandaşlarımızın tamamının yararlanmasını sağlayacağız. Bu ülkede insanların herhangi bir sebepten ötürü dışlandığı, ötekileştirildiği, zulme maruz kaldığı dönemler, inşallah bir daha geri gelmemek üzere geride kalmıştır. En büyük zenginliğimiz insanımızdır. Çalışkanlığı ve üretkenliğiyle herkesi kendine hayran bırakan insan kaynağımızı, eğitimle, teşvikle daha etkin şekilde kullanmak için gereken her adımı atacağız" dedi. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme sözünü de yineleyen Erdoğan, bugüne kadar tamamladıkları projelere işaret ederek, bundan sonra “çok daha büyük işlere” imza atacaklarını söyledi.

Konuşmasının sonunda, Çorlu’daki tren kazasında yaşamını yitirenler için başsağlığı dileyen Erdoğan, bu olay nedeniyle halk oyunları ve lazer gibi gösterilerin iptal edildiğini de açıkladı.

Bu arada Erdoğan'ın yemin törenine aralarında Venezuela, Sudan, Bulgaristan, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova'nın da bulunduğu 22 ülkenin lideri katıldı.

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