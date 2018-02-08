‘Türkiye’yle Askeri İletişimimiz Mükemmel’

Panelde Türkiye’nin Afrin operasyonu ve Menbiç’e olası müdahalesi de gündemdeydi.

“Rakka’yı istikararlaştırma çalışmaları ve alandaki operasyonları Amerika’nın hedefleri doğrultusunda birleştirme” konulu panele Savunma Bakanlığı İstikrar ve İnsani İşler Müsteşarı Mark Swayne, Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu Bölümü Suriye Geçiş ve Müdahale Birimi Direktörü Karen Decker, Amerika Yardım’ın Ortadoğu Bürosu üst düzey yetkilisi Maria Longi, CSIS Uluslararası Güvenlik direktör yardımcısı Melissa Dalton katıldı. CSIS’dan Erol Yayböke de panelin moderatörlüğünü yaptı.

Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi CSIS’in düzenlediği panelde Rakka ve yardım faaliyetleri masaya yatırıldı.

Washington’daki Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi CSIS’ın düzenlediği panelde bir süre önce IŞİD’den kurtarılan Rakka ve bölgeye yönelik yardım faaliyetleri tartışıldı. Paneldeki konuşmacılardan Savunma Bakanlığı yetkilisi Mark Swayne, askeri iletişimde Türkiye’yle mükemmel ilişkileri olduğunu, Türkiye’nin Menbiç’e asker göndereceğine dair belirti olmadığını söyledi.

Savunma Bakanlığı’ndan Mark Swayne, Türkiye’yle askeri alanda ilişkilerinin çok iyi olduğunu ve Türkiye’nin Menbiç’e doğru harekete geçeceğini gösteren bir işaret görmediğini söyledi.

Swayne, “Menbiç Amerikan askerlerinin bulunduğu bir yer. NATO müttefikimizle askeri alanda iletişimimiz mükemmel. Ve bunun değişmesini beklemiyorum. Askeri iletişim devam edecek ve Menbiç’e gidecekleri yönünde hiçbir belirti görmüyorum. Suriye’de şiddet arttığında, istikrarsızlık şansı arttığında endişeleniyoruz, çünkü bunun, kayıp sayısını, mülteci akışını ve evlerini kaybedenlerin sayısını arttırma ihtimali olur. IŞİD’i yenerken bunun sürdürülebilir olmasını isteriz. IŞİD’in geri dönmesini istemeyiz,” dedi.

Swayne, koşullara göre Suriye’de askeri varlıklarını sürdürmeyi planladıklarını, bunun amacının terör bağlantılı direnişle mücadele olduğunu açıkladı.

Karen Decker da Türk medyasının iki ülke ilişkileri konusunda yardımcı olmadığını kaydetti.

Decker, “Türk medyası Türk-Amerikan ilişkileri konusunda yardımcı değil. Afrin’deki operasyonun Türkiye’de popüler olduğu belirtiliyor ama Afrin’deki popülerlikle Türkiye ve Amerika’nın birbirine ateş açması arasında çok büyük fark var. Askeri kanallardan müzakereler yürütülüyor böyle bir durumla karşılaşmamak için,” şeklinde konuştu.