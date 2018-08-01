"Türkler için fazla Alman, Almanlar için yeteri kadar Alman değilim"

Kekilli Türkiye kökenli olduğundan oyunculukta eşit şansa sahip olmadığını, insanların gruplandırılmasının son bulması gerektiğini söyledi.Uluslararası yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu, "çocukluğundan itibaren ırkçılıkla tanış olduğunu" ifade etti. Die Welt gazetesine konuşan 38 yaşındaki Sibel Kekilli, "Türkiye kökenli olmam nedeniyle daha az ve daha farklı roller aldığımdan eminim" diye konuştu.
Ünlü oyuncu kendisinden beklentinin bir Türkü oynadığı roller olduğunu ve aksi durumda medya yöneticilerinin rahatsızlık duyduklarını belirtti. Kekilli, göçmen kökenli kişilerin oyuncu olarak eşit şansa sahip olmadığını belirterek, "Aynı oranda iyi olmanız kesinlikle yetmiyor" dedi. Ünlü oyuncu bir yönetmenin kendisine verilen başrolü ırkçı gerekçelerle yeniden kendisinden geri çektiği bir durumla karşılaştığını da ifade etti.
Sibel Kekilli, "Türkler için fazla Alman, Almanlar için ise yeteri kadar Alman değilim" diyerek, insanların sistematik şekilde gruplandırılmasının artık bir son bulmasını dilediğini söyledi.
Almanya'da ırkçılık tartışması
Alman Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Mesut Özil'in 24 Haziran seçimleri öncesi Londra'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafların yayınlanması Almanya'da kamuoyunda ve siyasiler arasında büyük tartışmaya yol açmıştı. Özil'in Rusya'daki Dünya Kupası'na götürülmemesi talep edilmişti.
Almanya'nın Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından ise Özil'e yönelik tartışmalar da alevlenmişti. Mesut Özil haftalar sonra Milli Takım'dan ayrıldığı yönünde sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamış ve Almanya Futbol Fedarasyonu Başkanı Reinhard Grindel'in kendisine yönelik ırkçı söylemleri olduğunu iddia etmişti. İddia sonrası tartışmanın seyiri Almanya'da göçmen kökenlilere dair ayrımcılık ve ırkçılık üzerine yönünde değişmişti.
Ali Can adlı gencin sosyal medyada başlattığı #MeTwo kampanyasıyla Almanya'da ırkçılığa ya da ayrımcılığa maruz kalanlar seslerini duyurmaya çalışıyor.
DW,AFP,dpa/GA,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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