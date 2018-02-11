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'Türklerden gelen mesajlardan bıktım'

DÜNYA HABERLERİ | 11.02.2018 14:33 | Son Güncelleme

İngiliz Daily Mail gazetesi, 35 yaşında anneanne olan ve kickboks yapmasıyla ilgi çeken Carrie Hilton ile konuştu.

'Türklerden gelen mesajlardan bıktım'

Ülkenin en genç 'anneannesi' olarak bilinen kadın sosyal medyada yarattığı sansasyon hakkında konuştu. Hilton, Çok sayıda hayranımdan mesaj geliyor. Onlar büyük kısmı buluşma ya da cinsel ilişki teklif ediyor. Bazıları evlilik dahi teklif ediyor" dedi.

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Carrie, genellikle İspanya, Yunanistan ve Türkiye'deki facebook kullanıcılarından sürekli olarak mesaj aldığını söyledi. Carrie, bütün bu tekliflere hayır demek zorunda olduğunu çünkü erkek arkadaşı bulunduğunu söyledi. Carrie, kendisine yönelik mesajların zaman zaman rahatsız ettiğini ifade etti.

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Carrie Hilton Daily Mail

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