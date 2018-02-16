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Türklere yapılan benzetme Almanya'yı karıştırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.02.2018 07:50 | Son Güncelleme

Aşırı sağcı AfD'li bir politikacının Türklere yönelik hakaret içerikli ifadelerine Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanından da tepki geldi. Dresden Başsavcılığı bir suç duyurusu üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı.

Türklere yapılan benzetme Almanya'yı karıştırdı

Poggenburg, söz konusu tartışmalı ifadeleri Çarşamba günü partililere yaptığı bir konuşmada sarf etmiş, Almanya'da Yurt Bakanlığı kurulmasını eleştiren Almanya Türk Toplumu derneğini hedef almıştı. Andre Poggenburg, "Bir buçuk milyon Ermeni'ye soykırım uygulayan ve hala sorumluluk üstlenmeyen bu kimyon tacirleri bize vatan ve tarih dersi vermeye mi kalkıyor? Akıllarını kaçırmışlar herhalde. Bu deve güdücüler ait oldukları yere çekip gitsinler" ifadelerini kullanmıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre bu sözlere en başta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Adalet Bakanı Heiko Maas'tan da sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier Poggenburg'un sözleriyle ilgili olarak, "Burada gördüğüm şey, üsluplarında ölçüsüzlüğü, tutumlarında saygısızlık ve nefreti kendilerine strateji devşiren politikacıların bulunduğudur" dedi.

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"Parlamento ve hükümetlere seçilerek siyasi sorumluluk üstlenen kişilerin rol model olduklarının bilincinde olması ve buna uygun davranmasını" umduğunu söyleyen Steinmeier, "Bu ülkenin vatandaşlarının kendilerini bu tür kişilere kullandırtmamasını umuyorum" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Heiko Maas da Poggenburg'un sözlerini eleştirerek, "İnsanlara etnik kökenlerinden ötürü ayrımcılık yapanlar ırkçılıkla suçlanmaya hazır olmalı" dedi.

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Saksonya-Anhalt Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer de Poggenburg'un sözlerini "aşağılayıcı" diye nitelendirerek, "AfD'nin gerçek yüzünü her geçen gün biraz daha gösterdiğini" söyledi. Yeşiller partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt da kin ve düşmanlığa tahrikin düşünce özgürlüğü kapsamına girmediğini vurguladı.
Sözleri tartışma yaratan AfD'li politikacı Poggenburg ise Perşembe günü bir açıklama yaparak, sözlerinin "abartılı bir siyasi hiciv" niteliğinde olduğunu söyledi. Amacının başka milletleri doğrudan aşağılamak olmadığını savunan Poggenburg, "sözlerinin bir halk grubu olarak Türklerle ilgili olmadığını, Türk Toplumu derneğinin Yurt Bakanlığı planlarına yönelik yersiz eleştirisini hedef alan sert bir tepki olduğunu" savundu.

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SORUŞTURMA İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Almanya Türk Toplumu derneğinin Başkanı Gökay Sofuoğlu, Poggenburg hakkında hukuki süreç başlatmaya hazırlandıklarını açıkladı. AfD'nin ülkede Federal Meclis ve eyalet meclislerinde sandalye sahibi olan bir parti olduğuna dikkat çeken Sofuoğlu, bu tür hakaretlerin görmezden gelinemeyeceğini, sineye çekilemeyeceğini belirtti.

Poggenburg'un konuşması sırasında salonda bulunan partililerin coşkulu tezahüratlarına işaret eden Sofuoğlu, bu görüntünün kendisine Nazi Almanyasının Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in etkinliklerini hatırlattığını söyledi.

Diğer yandan bir suç duyurusu üzerine Dresden Başsavcılığı'nın Poggenburg'un ifadeleriyle ilgili inceleme başlattığı bildirildi. Dresden Başsavcılığından yapılan açıklamada bir özel kişinin yaptığı suç duyurusu üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması çerçevesinde inceleme başlatıldığı kaydedildi. Saksonya-Anhalt eyalet milletvekili Poggenburg hakkında başsavcılıktan soruşturma kararı çıkması durumunda öncelikle dokunulmazlığın kaldırılması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya deve güdücü

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
türk ve akp yi birbirinden ayırın o laflar türklere değil akp ve destekçilerine hiç gocunmuyorum
@erkan_1975_bazzz sondan başliyim sen gocunma gocunsan bize hakaret olur sen ne türk nede insan sın.onun için gerçekten o laflar sana değil. sade ben nerde türklere değilde akp lilere diyorum cümlesi var o yok bukadar mal gerizekelı nasıl olunur anlamadım
@erkan_1975_bazzz al işte bir mal daha.çobanla aydının oyunu bir tutmuyorum diyen mal tarafındansın.allah akıl fikir versin dicem ama mallara pek vermiyor.
@erkan_1975_bazzz Kişi karşısındakini kendisi gibi zannedermiş.Avrupalılar soykırımcı oldukları için bize bu iftiraları atıyorlar.Sizin gibi tarih bilinci olmayan dangalaklarda her zaman onların yanında oluyorsunuz! Ayrıca dediği gibi herkes geldiği yere dönerse Avrupa bomboş bir yer olur.
domuz herif doğru söylemiş
ÇOK CAHİL BİR ADAM ... KAALE ALMAYA DEĞMEZ....
Almanya gibi bir ülkede politika yapacaksın ama bu kadar cahil olacaksın. Deve çobanlığı Türklere özgü değil Araplara özgü bir meslektir. Türklere özgü bir meslek deyip hakarette bulunmak istiyorsan eğer koyun çobanı, keçi çobanı diyebilirsin.
ulan politakacı önce sen öz geçmişine bak Yahudileri diri diri yakan siz aşırı sağcılar değil misiniz ve ayrıten o dresden beyni olmayan bir sürü naziler var adamlar siyah kafa birini görmesin hemen saldıyorlar gelse Türkiye ye sana insanlık dersi verelim
AKEPELİLERİ ELEŞTİRMİŞ.
Bence de,akpliler ve Türkler artık iki ayrı millet.
bu adama haddinin bildirilmesi gerek diyen kardeşlerim kullandığınız arabanın ve beyaz eşyaların markalarını da yorumların sonuna iliştirirseniz çok sevinirim. bakalım gerçekten milliyetçi misiniz görmüş oluruz
sözde ermeni soykırımını sürekli söylüyorlar ancak eğer türkler sok kırım gibi bir şey yapmaya kalkasalardı bir tane ermeni kalmazdı ve bugünkü ermenistan olmazdı
bir chp li olarak yazıyorum..bu adama cevap vermek bile onu önemsediğimizi gösterir..boş konuşmuş kendi kendine konuşsun..saygısız ırkçı..yahudileri sanki Uganda diri diri yaktı sabun yaptı..
cahillikten yıkılan aşağılık bir herif türkler hiç deve güdmedi onu araplar yaptı..hakareti ederken bile rezilliğin ortada ortadoğu ve araplar hakkında birşey bilmiyorsun..tarih sahnesinin temel taşı türkler hakkında daha da cahilsin türkler tarihin ana maddesidir defol git biraz beyinciğini geliştir ahmak..denk bile alınmazsın..
Deve güdücü olduğumuz söylüyorsan ve kalkıp taa Avrupa'ya gelmişsek....Anlayın artık sizleri gütmeye geldik.. .:))
demekki avrupada Türk imajı böyle, bunda orda yaşayan Türklerin kabahati çok. .
adamlar inkar etmiyorki, tarihleriyle yüzleştikleri için böyle özgüveni yüksek söylemler olabiliyor.
siz kaç milyon yahudiyi katlettiniz? Dünyanın en büyük soykırımını yapan ülkenin vatandaşı olarak utanmadan Türk'leri suçluyorsun.
Ben ABD ile savaşırız sözüne takıldım Bana göre iktidar ne kadar kalırsa ABD emellerine emin adımlarla ilerliyor bu uğurda her şeyin mübah görülebileceğini hatta savaş senaryolarının bile yazılabileceğini düşünüyorum. Yeterki hedefe ulaşabilsinler kendileri savaşmayacakları için. Hedef İRAN'ın çarklara dahil edilmesidir. savaşta çıkarılsa ortaklık bakidir. Ben ABD'nin planlarının perde arkasında okutulduğunu ve uyguladıklarını düşünüyorum. Bu uğurda ABD.ye hallenmenin ve hatta planlı savaşa girmenin ABD.ye kaybettireceği hiç bir şey yok. Münbiçte alınır Kandilde alınır.
zamanında avrupayı guttugumuz ıcın kuyruk acıları var bızı araplarla karıstırmayın
Kendisini Türkiye ye bekliyoruz.Türkleri bilememiş
Sevgili almanlar sizi anlıyorum vede gerçekten dünyada olup bitenlere üzülüyorum.geçmişte tarihte olup bitenlere üzülüyorum. Sizlerinde ülke olarak zorluklarını anlıyorum tarihte olanlarıda fikren elbette onaylamıyorum ancak şuda bir gerçekçi pkk yı mahsuz inadına destekleyenler aslında türkler öfkelensinde Kürtleri yok etsin diye çünki katiller yanında bir katilin durmasını ister kendine katil diyenleri bak oda bunu yaptı diye göstermek susturmak ve katil edilmek istenen diğer kişinin yanında diklenmek bal sende bunu yaptın diye göstermek amaç zor durumda olduğunuzda iyi anlıyorum
Niyetim aslında alman yermek deil. Aslında isralinde ne kadar size karşı ne kadar öfkeli olduğunu biliyorum her iki tarafıda iyi anlıyorum keşke böyle şeyler olmasaydı tarihteki olanlar aslında farketmesekte şahsen beni bile zor durumda bırakıyor.bakın size nankörlük ettim ben size nankörlük etmek zorundamıyım fikren iki arada bir derede kalıyor insan benim şunun yada bunun yanında olmama kimsenin ihtiyacı yok biliyorum
Alay etmiyorum gerçekten ben herkesi kınarım vede içinde bulunduğu zor duruma üzülürüm haklılık durumunuda görürüm haklı olduğu zaman.allah kimseyi zor durumda bırakmasın.şahsınızın şu duruşu beni yaraladı.aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık karşıya tükürsen rüzgar insanın yüzüne geri vuruyor bu bir anlatım biçimi ben de hep tükürdüm geri yaladım baktım olmuyo hep yuttum miğdem kudurdu meramımı kustum bu söylem almanlarla alakası yok durumunuzu anlıyorum.
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