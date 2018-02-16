Türklere yapılan benzetme Almanya'yı karıştırdı

Poggenburg, söz konusu tartışmalı ifadeleri Çarşamba günü partililere yaptığı bir konuşmada sarf etmiş, Almanya'da Yurt Bakanlığı kurulmasını eleştiren Almanya Türk Toplumu derneğini hedef almıştı. Andre Poggenburg, "Bir buçuk milyon Ermeni'ye soykırım uygulayan ve hala sorumluluk üstlenmeyen bu kimyon tacirleri bize vatan ve tarih dersi vermeye mi kalkıyor? Akıllarını kaçırmışlar herhalde. Bu deve güdücüler ait oldukları yere çekip gitsinler" ifadelerini kullanmıştı.

DW Türkçe’nin haberine göre bu sözlere en başta Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Adalet Bakanı Heiko Maas'tan da sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier Poggenburg'un sözleriyle ilgili olarak, "Burada gördüğüm şey, üsluplarında ölçüsüzlüğü, tutumlarında saygısızlık ve nefreti kendilerine strateji devşiren politikacıların bulunduğudur" dedi.

"Parlamento ve hükümetlere seçilerek siyasi sorumluluk üstlenen kişilerin rol model olduklarının bilincinde olması ve buna uygun davranmasını" umduğunu söyleyen Steinmeier, "Bu ülkenin vatandaşlarının kendilerini bu tür kişilere kullandırtmamasını umuyorum" şeklinde konuştu.