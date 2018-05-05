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Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.05.2018 07:39 | Son Güncelleme

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, ülkedeki beyaz olmayan araçların yasaklanması kararı aldı. Kararın ardından renkli araçlar toplanmaya başlandı.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan'ı 2006 yılından bu yana yöneten Gurbanguli Berdimuhammedov, ülkede ilginç bir yasağı uygulamaya koydu. Daha önce başkent Aşkabat'ta sadece beyaz renkli araçların trafiğe çıkmasına izin veren Berdimuhammedov, bu uygulamayı ülke geneline yaydı. Ülkedeki araçların 25 Mayıs'a kadar beyaza boyanması bekleniyor.

“KÖTÜ ŞANS GETİRİYOR”

Siyah ve renkli araçların kötü şans getirdiğine inanan Türkmen lider, bu yasağa uymayan otomobillere el koydurmaya başladı. Araçlarına el konulmayanlar ise boyacılarda uzun kuyruklar oluşturdu. Ülkede araba boyatmanın maliyeti ise 5 bin dolar (yaklaşık 21 bin lira).

ÜLKEDE BEYAZ BOYA KITLIĞI YAŞANIYOR

Otomobil boyacılarına talebin artması nedeniyle ülkede 4.2 kiloluk beyaz boyanın fiyatı 430 dolardan tam 600 dolara kadar yükseldi.

Sözcü

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Anahtar Kelimeler:
Gurbangulı Berdimuhammedov Türkmenistan

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