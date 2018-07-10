Tusk'tan Trump'a: Müttefiklerinizin kıymetini bilin

Trump ise Putin'le buluşmasının NATO Zirvesi'nden daha kolay geçeceğini söyledi.AB ve NATO Çarşamba günü Brüksel'de başlayacak NATO Zirvesi öncesinde karşılıklı işbirliğini artırmayı öngören ortak bir bildiriyi imzaladı. Brüksel'deki törene NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker katıldı. Ortak bildiride AB ve NATO'nun işbirliğini artırmak istediğinin altı çizilerek, "AB'nin savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve Avrupa savunma fonu kurulması planları, NATO'yu da güçlendirecektir" denildi.

AB ve NATO 2016 yılında Varşova'daki zirvede kapsamlı bir işbirliği yapma konusunda uzlaşma sağlamıştı. Bu işbirliği mülteci krizi ve enerji ağları ya da bankacılık sistemleri gibi önemli altyapılara siber saldırılar düzenlenmesi hâlinde koordineli bir şekilde hareket edilmesini öngörüyor. Bu işbirliği Brüksel'de imzalanan bildiriyle pekiştirilmiş oldu.

Tusk'dan Trump'a mesaj

AB Konseyi Başkanı Tusk, AB ile NATO arasında işbirliğinin artırılmasını öngören bildirinin imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'a mesaj verdi. Tusk, "Sevgili Amerika müttefiklerinizin kıymetini bilin. Çünkü sayıları çok da fazla değil" dedi. ABD'nin Avrupa'dan daha iyi müttefiki olmadığını da savunan Tusk, Avrupa'nın savunmaya Rusya'dan daha fazla, Çin kadar harcama yaptığını belirtti. Tusk, "Sayın Başkan (Trump) bunun bizim yani Avrupa ve Amerika'nın ortak güvenliğinin yatırımı olduğu konusunda bir şüpheniz olmasın" diye ekledi.